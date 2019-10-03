21 октября в Ленком должен был состояться вечер памяти Николая Караченцова Прости меня, земля, что я тебя покинул, приуроченный сразу к двум датам – 75-летию артиста и годовщине его смерти. Но едва из театра вынесли гроб с телом худрука Марка Захарова, концерт, по слухам, решили отменить. Корреспондент Дни.ру связался с ошарашенной вдовой артсита Людмилой Поргиной.

21 октября в "Ленком" должен был состояться вечер памяти Николая Караченцова "Прости меня, земля, что я тебя покинул", приуроченный сразу к двум датам – 75-летию артиста и годовщине его смерти. Но едва из театра вынесли гроб с телом худрука Марка Захарова, концерт, по слухам, решили отменить. Корреспондент "Дни.ру" связался с ошарашенной вдовой артсита Людмилой Поргиной."Еще вчера все было хорошо – мы готовили вечер, писали сценарий, искали видеоряд, приглашали друзей и коллег Коли – Аллу Пугачеву, Елену Суржикову, Максима Дунаевского... А сегодня утром позвонил мой сын Андрей и сказал, что концерт памяти под угрозой срыва, – плачет Людмила Поргина. – Якобы администрация "Ленкома" отказывается проводить это мероприятие, ссылаясь на то, что 21 октября еще не исполнится 40 дней со смерти Марка Анатольевича Захарова"."Как мне говорят, артисты отказываются входить на сцену в эти траурные дни, но это, конечно, глупость – они прекрасно играют в комедиях, которые никто не отменял, репетируют у Александра Захаровой в "Капкане", – говорит Поргина. – Сейчас буду звонить Марку Варшаверу и выяснять, в чем дело"."Мне просто плюнули в лицо, – считает Людмила Андреевна. – Я привыкла, что меня обзывают идиоткой, хамкой, проституткой, которая-де таскала по театрам больного человека. Бог судья этим людям! Но вся эта история очень некрасивая по отношению к Коле. Он посвятил театру всего себя, всю жизнь, работал в "Ленкоме" с 1967 года. Возмутительно, что там так поступают теперь".В день похорон Марка Захарова настроение было иным. "Когда с Колей случилась беда и он попал в аварию, Марк Анатольевич первым пришел на помощь и сказал, что будет продолжать платить зарплату и моему мужу, и мне, которая вынуждена оставить театр и посвятить себя заботе об инвалиде, – вдова. – Буду за это благодарна ему до конца своих дней, поскольку иначе на протяжении стольких лет поддерживать супруга мне было бы просто не на что. Театр никогда нас не бросал.Мы были на всех премьерах, вечерах – всегда в первых рядах, всегда с почетом и огромным уважением. Актеры тоже приезжали к нам на дачу, домой, и все это заслуга Захарова. Благодаря ему мы не ощущали себя брошенными".Но теперь Захарова нет и заступиться за бедную вдову, увы, некому...