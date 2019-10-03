Пересматривая архивные видеозаписи с выступлений, артист
пришел в ужас. Стас Костюшкин пожалел, что еще не изобрели машину времени.
Пересматривая архивные видеозаписи с выступлений, артист
пришел в ужас. Стас Костюшкин пожалел, что еще не изобрели машину времени.
Вокалист в шутливой манере рассказал, почему дуэт "Чай
вдвоем" распался. Стас Костюшкин подозревает, что всему виной его улыбка.
"Рубрика "Когда-то я молодушкой была". Смотрю на это видео и
понимаю, что "Чай вдвоем" распался из-за меня. Ну как можно с такой тупой
ухмылкой петь! Если бы была машина времени, я бы переместился в прошлое, чтобы
дать себе по ж..пе!!" – написал певец в личном "Инстаграм".
Поклонницы оценили чувство юмора Костюшкина. Фанатки выразили надежду, что группа когда-нибудь воссоединится и порадует их новыми хитами.
Напомним, Денис
Клявер и Стас Костюшкин создали коллектив "Чай вдвоем" в 1994 году.
Популярность к артистам пришла не сразу, долгое время песни группы не брали на
радио. Только в начале 2000-х композиции дуэта получили признание публики. Треки "Чай
вдвоем" тогда звучали из "каждого утюга".
Группа просуществовала 18 лет. О том, что стало причиной
распада "Чай вдвоем", до сих пор точно неизвестно. Поговаривали, что во всем
виновата супруга . Мол, она подбивала мужа бросить коллектив и
начать сольную карьеру. Позже в интервью Стас опроверг эти домыслы, заявив, что
Юлия не имела отношения к закрытию проекта.
По словам , он и его коллега Денис Клявер в
какой-то момент поняли, что в рамках дуэта достигли своего творческого
максимума. Артисты приняли обоюдное решение разойтись.
Интересно, но долгие годы работы бок о бок не сделали
Костюшкина и Клявера друзьями. После ухода из группы знаменитости перестали
поддерживать отношения. Стас и Денис не держат друг на друга обид, просто в обычной
жизни у них мало общих интересов.