Пересматривая архивные видеозаписи с выступлений, артист пришел в ужас. Стас Костюшкин пожалел, что еще не изобрели машину времени.

Пересматривая архивные видеозаписи с выступлений, артистпришел в ужас. Стас Костюшкин пожалел, что еще не изобрели машину времени.Вокалист в шутливой манере рассказал, почему дуэт "Чайвдвоем" распался. Стас Костюшкин подозревает, что всему виной его улыбка."Рубрика "Когда-то я молодушкой была". Смотрю на это видео ипонимаю, что "Чай вдвоем" распался из-за меня. Ну как можно с такой тупойухмылкой петь! Если бы была машина времени, я бы переместился в прошлое, чтобыдать себе по ж..пе!!" – написал певец в личном "Инстаграм".Поклонницы оценили чувство юмора Костюшкина. Фанатки выразили надежду, что группа когда-нибудь воссоединится и порадует их новыми хитами.Напомним, ДенисКлявер и Стас Костюшкин создали коллектив "Чай вдвоем" в 1994 году.Популярность к артистам пришла не сразу, долгое время песни группы не брали нарадио. Только в начале 2000-х композиции дуэта получили признание публики. Треки "Чайвдвоем" тогда звучали из "каждого утюга".Группа просуществовала 18 лет. О том, что стало причинойраспада "Чай вдвоем", до сих пор точно неизвестно. Поговаривали, что во всемвиновата супруга . Мол, она подбивала мужа бросить коллектив иначать сольную карьеру. Позже в интервью Стас опроверг эти домыслы, заявив, чтоЮлия не имела отношения к закрытию проекта.По словам , он и его коллега Денис Клявер вкакой-то момент поняли, что в рамках дуэта достигли своего творческогомаксимума. Артисты приняли обоюдное решение разойтись.Интересно, но долгие годы работы бок о бок не сделалиКостюшкина и Клявера друзьями. После ухода из группы знаменитости пересталиподдерживать отношения. Стас и Денис не держат друг на друга обид, просто в обычнойжизни у них мало общих интересов.