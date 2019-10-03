С гигантской пробки на Новорижском шоссе началось сегодняшнее утро для тысяч автомобилистов. Многокилометровый затор растянулся из области в сторону Москвы и достиг Северо-Западного тоннеля. Застрять на этом участке можно на несколько часов. В чем причина масштабных затруднений?

С гигантской пробки на Новорижском шоссе началось сегодняшнее утро для тысяч автомобилистов. Многокилометровый затор растянулся из области в сторону Москвы и достиг Северо-Западного тоннеля. Застрять на этом участке можно на несколько часов. В чем причина масштабных затруднений?Можно ехать со скоростью 110 км/ч, но ползут не больше 5 км/ч. Обычно самое скоростное Новорижское шоссе теперь стало одним из самых проблемных. Пробка на въезд в Москву растягивается на 15-20 километров. Путь на работу теперь занимает на полтора часа больше. Водители тормозят на обочине, чтобы передохнуть.- Пробка невыносимая и огромная.- Все нервничают, все торопятся.- Вообще был кошмар, два часа ехали от бывший "пирамиды".- С самого утра и до самого вечера стоят!Причина затора Северо-Западный тоннель. 1 октября там начался ремонт. Планово меняют бетонные основания, делают новую гидроизоляцию. Один из рядов до середины тоннеля занят рабочими и техникой.Шестиполосное Новорижское шоссе перед тоннелем сужается до двух рядов. Не тормозить движение это не может. Поэтому даже не в час пик здесь едут медленно.Ремонт в тоннеле ведет "Гормост". Там объясняют, что все законно. Городские власти согласовали им круглосуточный график, значит, днем можно не останавливаться."Эти работы согласованы и с ГИБДД, и с Департаментом транспорта города Москвы. Мы со своей стороны постараемся выполнить все работы как можно оперативнее", — сообщил Сергей Бражник, начальник отдела эксплуатации инженерных сооружений ГБУ "Гормост".Сезон дорожных работ в Москве заканчивается только в середине ноября, а к этому моменту все обещают закончить. Так что автомобилистам остается одно: терпеть или искать пути объезда.