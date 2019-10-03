Певец стал жертвой известного пранкстера Виталия Седюка. Джастин Тимберлейк был сильно напуган происшествием.

Певец стал жертвойизвестного пранкстера Виталия Седюка. Джастин Тимберлейк был сильно напуган происшествием.Материал дополняетсяИнцидент случился во Франции.Музыкант пришел со своей женой Джессикой Бил посмотретьодин из модных показов в рамках Парижской недели моды. Внезапно онподвергся атаке Седюка, розыгрышам которого подверглись многие знаменитости.Пробравшись через толпу,пранкстеру удалось обмануть охранников Джастина Тимберлейка. Седюк схватил звездуза ногу. Артист попытался высвободиться, но ему это не удалось. Его смоглиоттащить лишь секьюрити. В итоге остался невредимым.