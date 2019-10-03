Основательница собственного бренда, богачка
уже более двух лет встречается с известным рэпером Трэвисом Скоттом. Стало известно,
что Кайли Дженнер и ее гражданский супруг решили взять тайм-аут в отношениях.
Основательница собственного бренда, богачка
уже более двух лет встречается с известным рэпером Трэвисом Скоттом. Стало известно,
что Кайли Дженнер и ее гражданский супруг решили взять тайм-аут в отношениях.
Официально пара не называет свое расставание разрывом, но они уже
не вместе. По словам близкого к окружению звезд источника, это не окончательное
их решение.
"Они боролись и продолжали видеться в течение последнего месяца",
– цитирует знакомого Кайли Дженнер и музыканта телеканал . Он отметил, что
возлюбленные решили сделать перерыв из-за бытовых разногласий и ссор по пустякам.
В настоящее время модель и рэпер живут по отдельности. Трэвис
Скотт переехал в Беверли-Хиллз, где находится его дом. У пары есть дочь Сторми,
и музыкант иногда приезжает к избраннице, чтобы увидеться с ребенком. "Кайли
никогда не отнимет ее у него", – подчеркнул источник.
Поклонники начали
подозревать, что знаменитости разбежались еще в начале сентября. Именно тогда Кайли
Дженнер перестала рассказывать о возлюбленном в соцсетях. Пара также перестала
появляться вместе на публике. В последний раз звезды пришли вдвоем в августе на
премьеру нового документального фильма Netflix.
Напомним, ранее пользователи Сети раскритиковали за ее наряд. Модель приехала на торжество по случаю женитьбы известного певца Джастина Бибера и Хейли Болдуин в экстравагантном платье.
Для вечеринки молодоженов выбрала асимметричное платье из золотой ткани с глубоким декольте и разрезом на юбке. Фолловерам наряд показался похожим на фольгу.