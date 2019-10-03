Основательница собственного бренда, богачка уже более двух лет встречается с известным рэпером Трэвисом Скоттом. Стало известно, что Кайли Дженнер и ее гражданский супруг решили взять тайм-аут в отношениях.

Основательница собственного бренда, богачкауже более двух лет встречается с известным рэпером Трэвисом Скоттом. Стало известно,что Кайли Дженнер и ее гражданский супруг решили взять тайм-аут в отношениях.Официально пара не называет свое расставание разрывом, но они ужене вместе. По словам близкого к окружению звезд источника, это не окончательноеих решение."Они боролись и продолжали видеться в течение последнего месяца",– цитирует знакомого Кайли Дженнер и музыканта телеканал . Он отметил, чтовозлюбленные решили сделать перерыв из-за бытовых разногласий и ссор по пустякам.В настоящее время модель и рэпер живут по отдельности. ТрэвисСкотт переехал в Беверли-Хиллз, где находится его дом. У пары есть дочь Сторми,и музыкант иногда приезжает к избраннице, чтобы увидеться с ребенком. "Кайлиникогда не отнимет ее у него", – подчеркнул источник.Поклонники началиподозревать, что знаменитости разбежались еще в начале сентября. Именно тогда КайлиДженнер перестала рассказывать о возлюбленном в соцсетях. Пара также пересталапоявляться вместе на публике. В последний раз звезды пришли вдвоем в августе напремьеру нового документального фильма Netflix.Напомним, ранее пользователи Сети раскритиковали за ее наряд. Модель приехала на торжество по случаю женитьбы известного певца Джастина Бибера и Хейли Болдуин в экстравагантном платье.Для вечеринки молодоженов выбрала асимметричное платье из золотой ткани с глубоким декольте и разрезом на юбке. Фолловерам наряд показался похожим на фольгу.