Знаменитая певица Алла Пугачева обеспокоила россиян внешним видом. Сеть переполошил один из недавних снимков.

Знаменитая певица Алла Пугачева обеспокоила россиян внешним видом. Сеть переполошил один из недавних снимков.Примадонну сфотографировали на одном из светских мероприятий. Журналисты запечатлели Аллу Пугачеву в компании ее мужа Максима Галкина.Прославленная артистка, как всегда, пыталась выглядеть молодо. На ней было короткое красное платье, модные ботинки и легкая ветровка. Но внимание россиян приковала не ее одежда. "Бледная, как смерть!" – написал один из пользователей.Многих обеспокоил внешний вид певицы. Кто-то обратил внимание на распухшие колени, другие – на сморщенные руки. "Алле, по-моему, ******* (неминуемый конец – Прим. ред)", – выругался пользователь.Были и те, у кого облик исполнительницы оторопь не вызвал. "Прекрасная пара, даже затрудняюсь сказать, кто краше, молодцы!" – восхищается комментатор. "Смешно читать комменты, счастья вам семейного и долгие годы! Обожаю обоих!" – обратился к Пугачевой и Галкину другой.Отметим, что любой снимок Аллы Пугачевой в социальных сетях вызывает невероятный отклик. Примадонна никого не оставляет равнодушным: ее либо ругают, либо хвалят на все лады.Так, например, произошло и с последней ее публикацией в "Инстаграм". Как , Алла Пугачева выглядела так хорошо, что ее можно было бы принять за сестру Кристины Орбакайте.