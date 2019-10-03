В китайском Пекине состоялся матч третьего круга теннисного турнира China Open между россиянками Екатериной Александровой и Дарьей Касаткиной. Встреча завершилась в пользу последней со счетом 6:4, 6:3. Соперницы провели на корте 1 час 35 минут.

В китайском Пекине состоялся матч третьего круга теннисного турнира China Open между россиянками Екатериной Александровой и Дарьей Касаткиной. Встреча завершилась в пользу последней со счетом 6:4, 6:3. Соперницы провели на корте 1 час 35 минут.В четвертьфинале Касаткина сразится с представительницей Дании Каролиной Возняцки, которая ранее обыграла Катержину Синякову из Чехии со счетом 7:5, 6:4. Поединок между россиянкой и датчанкой состоится 4 октября.Напомним, что призовой фонд турнира в Пекине превышает 8 миллионов долларов.