Вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала журналистам, что вечер памяти ее мужа отменен. Директор театра Ленком, где планировали провести мероприятие, Марк Варшавер был вынужден прокомментировать ситуацию.

Вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина рассказалажурналистам, что вечер памяти ее мужа отменен. Директор театра "Ленком", гдепланировали провести мероприятие, Марк Варшавер был вынужден прокомментироватьситуацию.21 октября в театре должен был состояться вечер памятиНиколая Караченцова "Прости меня, земля, что я тебя покинул",приуроченный сразу к двум датам – 75-летию артиста и годовщине его смерти.Однако накануне вдова покойной звезды узнала шокирующую весть – концерт отменили.Якобы администрация "Ленкома" решила не проводитьмероприятие, ссылаясь на то, что 21 октября еще не исполнится 40 дней со смертихудожественного руководителя театра Марка Анатольевича Захарова. Не надоговорить, что Людмила Поргина, которая очень трепетно относится ко всему, чтосвязано с ее ушедшим супругом, была раздавлена.Журналисты связались с директором "Ленкома" МаркомВаршавером и попросили прояснить ситуацию. Марк Борисович уверил представителейпрессы, что вечер памяти обязательно состоится, но в другойдень."Коллектив возражает, коллектив не хочет, чтобы вечер проходил, когда еще не прошло 40 дней. Еще же у нас есть работа в театре, кроме вечеров. Поэтому водин из понедельников, когда у нас нет сложного сценического оборудования,которое мы должны установить накануне. Обязательно проведем, даже двух мненийбыть не может", – заявил Варшавер в беседе с .Напомним, служил в театре "Ленком" с 1967года. Артист скончался в 2018 году.