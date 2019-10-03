Может ли семья состоять из 358 человек?

Заниматься генеалогией сегодня почти что модно. И это замечательно. Никто не станет спорить, что в корнях, в предках, в родовом наследии наша сила.Если в каждой семье будут хранить память о своём роде, мы наверняка станем крепче. Муромлянка Елена Балашова углубилась в свою родословную и шаг за шагом стала открывать всё новые веточки большого фамильного древа. После больших изыскательских трудов открылось 358 имён, а значит столько же судеб, жизненных путей с одним общим корнем. Кроме родного Мурома, родственники нашлись в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ярославле, а ещё - в Америке, Болгарии, Украине...Одно дело найти родню по всему свету, другое - собрать всех вместе. И Балашовы решились на этот отчаянный (по меркам среднестатистического человека) шаг.Сегодня Елена Геннадьевна наш гость, и она расскажет, зачем ей это было надо.ЗАПОМНИМ ДРУГ ДРУГА- Давайте начнём с самого главного. Как можно собрать такое большое количество людей в одном доме? Ведь это же хлопотно.- Разумеется, но ещё сложнее было убедить всех, что нам всем это надо. Каждый погружён в ежедневную суету дел, у всех свои проблемы и планы, а тут я со своим «необычным», мягко говоря, предложением - давайте встретимся, пообщаемся, сфотографируемся, узнаем и запомним друг друга такими, какие мы есть сегодня. Бытовые дела нас настолько заедают, что порыв души кажется пустяковым и праздным делом. Решила собрать у себя только женщин, представительниц нашей фамилии и назвала нашу встречу «Сила женского рода». Ведь женщина - хранительница домашнего и семейного очага, она его корень и основание. Хотелось, чтобы наша встреча запомнилась всем надолго, чтобы дети, внуки и правнуки передавали через поколения эту самую силу женского рода. А ещё сделать общее фото, чтобы наши потомки знали и помнили свою большую родню. Я считаю, что такой «задел» на будущее обязательно нужен.Из 358 имён на моё предложение откликнулись около сотни представительниц фамилии. Я попросила всех прийти на встречу в белых платьях, ведь этот цвет символизирует чистоту и благородство. Дом у нас большой, есть площадка возле него, вот там мы все и разместились.ПРИДУМАЙ СВОЙ ПРАЗДНИК- Такой огромный коллектив родственников надо суметь организовать. Получилось?- Надеюсь, что да. Праздники в нашем доме нередки. Кроме календарных, есть свои. Например, традиционным стал «Разлив Оки». Наш дом стоит на берегу Оки, и мы можем ежедневно наслаждаться силой и мощью природы. Особенно красивым это зрелище бывает в разлив, когда вода выходит из берегов и подступает к дому. Вот мы и приглашаем всех близких нашей семье людей, чтобы поделиться этой красотой и могуществом. Несколько лет назад, на юбилей совместной жизни, сделали «Королевский бал» - праздник, в соответствии с его названием. Отмечали и золотую свадьбу родителей. И всё это организовываем сами, вместе с моим супругом Вячеславом Викторовичем и детьми. На креативные идеи и творческий подход к делу в семье богаты все.Мы всегда делимся тем, что умеем делать сами. К новому году провели мастер класс поделок из шишек - для желающих, друзей и близких. И красиво, и увлекательно. Освоили вышивание - и стараемся одарить работами тех, кому это интересно.- Расскажите о своей семье...- На двоих с моим супругом, Вячеславом Викторовичем, у нас шестеро детей. Не все друг другу кровные, но все родные и любимые. Старшие дочери Маша и Катя - уже взрослые и самостоятельные. Сын Беслан тоже давно вылетел из гнезда. Даша намерена заняться отельным бизнесом. Иулиания - ещё учится в школе, но вопросов, кем быть, у неё нет. Её привлекает творчество, и она хочет стать актрисой. Несколько лет назад у нас появилась Лена. В этом году она окончила школу и поступила в Российский государственный аграрный университет им. К.А. Тимирязева. Сам глава семейства по первой профессии морской радист, но обстоятельства заставили переобучиться, и теперь он успешно занимается производством мебели. Вся мебель в доме сработана его руками. С таким мужем легко придумывать всё, что угодно - он всё сделает и воплотит в жизнь. И с нашим праздником «Сила женского рода» на его плечи легло основное обустройство.ЖЕНЩИНЫ В БЕЛОМ - ВЕЛИКОЛЕПНЫ- Как проходил ваш праздник?- В белом все наши женщины были великолепны, а от них и само действо стало ослепительно красивым. Чтобы в большом коллективе родственников каждый мог уверенно ориентироваться, всем участницам мы сделали «бейдж» - деревянное сердечко с именем. Все пришли со своими семейными фото, рассказами и воспоминаниями о близких. Все с удовольствием общались на зелёной лужайке, расспрашивали друг друга, рассматривали альбомы. Всё это перемежалось концертными номерами и музыкой. У нас много творческих друзей, поэтому концерт на зелёной поляне, задавший тон празднику, получился каким-то особенно лиричным и трогательным.От мамы мне достались ценные реликвии - икона Божьей матери Троеручницы, рушник и крест - как символ крепости и святости рода. Я вынесла их на всеобщее обозрение, и каждая участница могла их рассмотреть и потрогать.- А фото на память? Рассадить такой большой коллектив непросто.- 5 поколений собрались в нашем доме. Самой старшей - Галине Ильиничне - 91 год, самый младший, ещё не рождённый участник встречи, увидел происходящее глазами мамы. Действительно, чтобы разместить всех гостей, фотографу пришлось потрудиться. Решили, что правильно будет, если у основания обоснуются старейшины рода, и выше - по возрастающей. Хорошо, что сегодняшние технические возможности помогают решать самые сложные задачи в этом плане. Фотографий получилось много - для всех и для каждого.МОЁ РОДОВОЕ ДРЕВО- Общее семейное фото станет самой ценной реликвией этого незабываемого дня. А воспоминания?- Вот и хотелось, чтобы эти воспоминания были самыми лучшими. Место, на котором стоит наш дом, неповторимо. Прямо за забором дома открываются заокские дали с видом, кажется - аж до Казани. На фоне этих видов очень аппетитно смотрелся дымящийся самовар. Наша семья - приверженцы здорового питания, и чай для угощения сделали на сборе самых полезных трав. Перекусили, попили ароматного чая и продолжали общение, ведь такое «общее собрание» бывает нечасто. Как знать - доведётся ли вновь встретиться в таком составе. Потом все угощались пловом из казана, приготовленным умелыми руками одного из родственников. Завершением встречи стало ещё одно символическое действо.Символом рода принято считать дерево, которое корнями уходит в прошлое, а ветви устремляется в будущее. Самое крепкое и основательное дерево в нашей полосе - дуб. Его мы и решили посадить в знак богатства и численности рода. И место нашли специальное - на берегу реки, чтобы каждый родственник мог прийти к нему в любое время. Фамильный дуб сажали все вместе, и каждая гостья полила его водой из карачаровского родника, чтобы знать - это и моё родовое древо.На прощание каждая участница праздника получила небольшой подарок - мыло в форме ромашки, символа Дня семьи, любви и верности. Мы все вместе делали его своими руками.Привычнее и проще быть недовольным и требовать от других решить проблемы. Постараться увидеть мир в ярких красках сложнее. Зато здорово и жизнеутверждающе!