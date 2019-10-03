Директор Федеральной службы исполнения наказания Геннадий Корниенко освобожден от должности. Соответствующий указ Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

Директор Федеральной службы исполнения наказания Геннадий Корниенко освобожден от должности. Соответствующий указ Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.Напомним, ряд СМИ сообщил об увольнении главы ФСИН еще 2 октября: ему исполнилось 65 лет, и он уходит на пенсию. Однако Кремль этой информации не подтвердил.Геннадий Корниенко до 2001 года служил в госбезопасности, потом около года занимал пост заместителя ФСО России, с 2002 по 2012 годы возглавлял Государственную фельдъегерскую службу РФ. 25 июня 2012 года президент назначил Корниенко руководителем ФСИН.