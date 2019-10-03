Хорошего друга и бизнес-партнера Аллы Пугачевой ограбили.
Предприниматель Андрей Илиопуло, который 22 года сотрудничает с певицей, лишился
внушительной суммы.
Хорошего друга и бизнес-партнера Аллы Пугачевой ограбили.
Предприниматель Андрей Илиопуло, который 22 года сотрудничает с певицей, лишился
внушительной суммы.
Злоумышленники проникли в кабинет директора ООО "Новард"
через окно. Преступники забрали сейф, где находились миллион рублей и ценные
бумаги.
Напомним, в корпорацию, возглавляемую Илиопуло, входит
обувная фирма "Эконика", которая сотрудничает с Аллой Пугачевой. Примадонна 22
года поддерживает эту марку.
Ранее певица говорила, что до встречи с Андреем Илиопуло в
бизнесе ей не везло. Артистка часто сталкивалась с воровством, неорганизованностью,
бездельем на производстве. Однако, по словам Аллы Пугачевой, встреча с
предпринимателем все изменила.
С 1997 года Примадонна занимается разработкой авторской
коллекции обуви и аксессуаров для "Эконики". У артистки особое отношение к
этому делу – отец знаменитости Борис Михайлович Пугачев работал директором
обувной фабрики.
"Для меня самое главное, чтобы обувь была не только
элегантной, но и удобной. У меня всегда были не очень здоровые ноги. Поэтому
выбираю всегда долго, что надену на ноги. Конечно же, я не раз выходила на
сцену без каблуков, но это не выглядит так эффектно, как хотелось бы. Стараюсь
найти интересные модели, чтобы все забыли о том, что обувь без каблука, -
цитирует сайт .
Интересно, что обувь, созданную Примадонной, нельзя назвать бюджетной.
В интернет-магазине туфельки и сапожки придуманные , стоят от семи до
двадцати тысяч рублей.