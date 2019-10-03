Его интересует срок годности товаров. Видимо, решил на себе проверить, как работает закон о защите прав потребителей

Ковровский студент инспектирует магазины на предмет просроченных товаров. Ему удалось обнаружить газировку, консервы и детское питание с истекшим сроком годности.Во время своих проверок молодой человек снимает видео и выкладывает ролики в ютуб и в свою группу вконтакте. Даниил Миронов учится в железнодорожном техникуме на юриста. Видимо, решил на себе проверить, как работает закон о защите прав потребителей. Ему помогают друзья, поддерживают в комментариях пользователи, а вот со стороны работников магазинов начинающий правозащитник понимание встречает нечасто.- Какое вы имеете право? Где ваши документы?- Мы идём как потребители.- Какой ты потребитель? Ты ещё в техникуме учишься! На первом курсе, я тебя видела. Ты хочешь с места с этого слететь? Ты слетишь с этого места!