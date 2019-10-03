В Судьбе человека Ирина Роднина, которую называли красной королевой, вспоминает, как в 1973-м на чемпионате Европы по фигурному катанию в Кельне их пара с Зайцевым не просто заняла первое место: никогда до этого в истории фигурного катания такого количества шестерок фигуристам еще не ставили.

Ирину Роднину – самую прославленную фигуристку СССР – называли "красной королевой" и "железной леди" фигурного катания. За свою спортивную карьеру она не потерпела ни одного поражения.В "Судьбе человека" Роднина вспоминает, как в 1973 году на чемпионате Европы по фигурному катанию в Кельне пара Роднина-Зайцев не просто заняла первое место: никогда до этого в истории фигурного катания такого количества высших оценок — шестерок — фигуристам еще не ставили.На тот момент в паре с Александром Зайцевым они выступали всего год, а до этого партнером на льду был Алексей Уланов. Но в 1972-м году их пара, которую "составил" прославленный тренер Станислав Жук, распалась.Тогда Уланов женился на Людмиле Смирновой. Поклонники Родниной решили, что ради нее Уланов бросил Ирину и воспринял его поступок как предательство.Роднина, однако, рассказывает, что Уланов ей никогда не нравился – ей больше нравилось кататься с Александром Тихомировым, однако Жук посчитал, что с Улановым у нее будет больше перспектив.В 1968-м Родина и Уланов заняли пятое место в чемпионате по фигурному катанию СССР, а уже через год поднялись на высшую ступень пьедестала на чемпионате мира.Однако самые яркие победы были впереди – в паре с Зайцевым и под руководством Татьяны Тарасовой, которая сама к тому времени только перестала кататься и была начинающим тренером.Однако именно к ней в 1974-м ушли от Жука Роднина с Зайцевым, а год спустя их пара стала не только спортивной, но и супружеской. В этом браке у Ирины родился сын Саша.Рассказывая о семейной жизни, Роднина признается, что недомолвки и недопонимания, которые возникали на льду, во время тренировок, нередко переносились и в семейную жизнь, и это, по ее словам, "никого не устраивало".Почему фигуристы перешли от Станислава Жука к Татьяне Тарасовой? За что Ирину душила мать фигуриста Уланова, и почему на самом деле распалась эта пара? И кто привел прославленную фигуристку в спорт, когда она была еще совсем маленькой?Об этом Ирина Роднина рассказывает в первой части беседы с Борисом Корчевниковым в программе "Судьба человека".4 октября – вторая часть разговора, в которой знаменитая спортсменка расскажет о разводе с Зайцевым, переезде в США и испытаниях, которые пришлось пережить Ирине Родниной после завершения спортивной карьеры.