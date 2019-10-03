Поклонники детей Пугачевой и Галкина решили сопоставить фото родителей и ребят. Сходство оказалось удивительным.

Поклонники детей Пугачевой и Галкина решили сопоставить фото родителей и ребят. Сходство оказалось удивительным.Ведущие фанатской страницы Гарри Галкина решили посмотреть – что будет, если совместить снимки, на которых старшее и младшее поколение позирует примерно в одинаковых позах и одежде. Сказано – сделано, и вот уже поклонники стоят на ушах, ведь дети оказались похожи на звездных маму и папу, как две капли воды.На снимке Лиза и Гарри позируют в обнимку, как и их знаменитые родители. Мальчик одет в простую белую майку и джинсовые шорты, в то время как юная красотка не обошлась без яркого розового халата. Примерно также стоят и Максим с Аллой, только старшее поколение выбрало более закрытую одежду: Примадонна – платье, а юморист – рубашку и брюкиПодписчики фанатского аккаунта Гарри в социальной сети "Инстаграм" выразили свое восхищение и отметили, что сходство действительно поражает: "Какие вы милые счастливые, всего вам доброго, а дети прелесть, глаз не оторвать, счастья им ,милашкам (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – прим.ред.)", "Как-будто их детское фото😍 Гарри копия папы, а Лиза мамы", "Ксерокопии😍", "Счастье – это семья! Красивые родители, прекрасные дети! Дай бог вам здоровья и благополучия! И радуйте нас, поклонников, своим творчеством! Мы вас любим!".Отметим, что это не первый раз, когда ведущие странички сравнивают детей с их знаменитыми родственниками. Так недавно они сравнили фотографии Лизы Галкиной и Кристины Орбакайте. Мнения подписчиков тогда разделились – кто-то утверждал, что дочери Пугачевой похожи между собой, как капли воды, а кто-то же высказывал совершенно противоположное мнение.