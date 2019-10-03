На Кубке мира по регби, который проходит на стадионах Японии, стартовал очередной игровой день. В группе D наши географические соседи из Грузии играли свой третий матч на турнире против соперников с Фиджи. Островитяне лучше провели встречу и победили – 45:10.

На Кубке мира по регби, который проходит на стадионах Японии, стартовал очередной игровой день. В группе "D" наши географические соседи из Грузии играли свой третий матч на турнире против соперников с Фиджи. Островитяне лучше провели встречу и победили – 45:10.Стоит напомнить, что грузинская команда начала Кубок мира с поражения от сборной Уэльса (14:43), но затем в отличном стиле переиграла представителей Южной Америки из Уругвая (33:7). Фиджийцы в свою очередь потерпели два поражения: от Австралии (21:39) и сенсационное от Уругвая (27:30).Казалось в этой ситуации, что психологическое преимущество на стороне европейцев. Но островитяне очень грамотно провели поединок. Уже в первом тайме они сделали небольшой задел (7:3), а во втором, поняв, что соперник явно "не тянет", довели счет до разгромного.Вечером по японскому времени свой третий матч чемпионата планеты проведут регбисты России, которые будут встречаться с представителями Ирландии. Пока у нашей команды два поражения от сборных Японии (10:30) и Самоа (9:34).