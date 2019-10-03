В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московское Динамо на льду домашней ВТБ Арены в серии буллитов проиграло череповецкой Северстали – 1:2 Б.

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московское "Динамо" на льду домашней "ВТБ Арены" в серии буллитов проиграло череповецкой "Северстали" – 1:2.Основное время встречи завершилось вничью – 1:1. У гостей отличился Никита Хлыстов (21-я минута), а у хозяев льда – Игорь Полыгалов (52). Овертайм также победителя не выявил. В серии буллитов точнее оказались подопечные Андрея Разина – 1:0, победный бросок на свой счет записал Юрий Трубачев."Динамо" потерпело третье поражение кряду и с 15 очками занимает пятое место в Западной конференции, а "Северсталь" в ней же расположилась на девятой строчке, имея в активе на два очка меньше. Команда из Череповца одержала победу в четвертой игре подряд.В следующем матче "регулярки" КХЛ москвичи в субботу, 5 октября, на выезде сыграют с екатеринбургским "Автомобилистом", а "Северстали" днем ранее будет противостоять уфимский "Салават Юлаев".