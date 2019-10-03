Названы победители российской национальной телевизионной премии за высшие достижения в области телевизионных искусств ТЭФИ. Ведущая программы Секрет на миллион на НТВ Лера Кудрявцева осталась без награды.

Названы победители российской национальнойтелевизионной премии за высшие достижения в области телевизионных искусств"ТЭФИ". Ведущая программы "Секрет на миллион" на НТВ Лера Кудрявцева осталасьбез награды.Вручение наград ТЭФИ-2018 состоялось в Москве. Одним из сюрпризовцеремонии стал выбор победителя в номинациях "Развлекательное ток-шоупрайм-тайма" и "Ведущий ток-шоу прайм-тайма". Объявила имя лучшеготелевизионного деятеля Лера Кудрявцева. Она тоже претендовала на одну из наград.Для мероприятия знаменитостьвыбрала стильный черный брючный костюм с белой блузой. Однако опытную ведущуюпобила дерзкая звезда Рунета АнастасияИвлеева. На премию она неприехала, поскольку проводит медовый месяц в Японии с мужем АлексеемУзенюком (Элджей).Познавательная программа украинскогопроизводства о путешествиях "Орел и решка" победила в номинации "Развлекательная программа"Образ жизни". Средисамых известных ее ведущих — АндрейБедняков, Леся Никитюк, Регина Тодоренко и Анастасия Ивлеева.В номинации "Ведущий развлекательного ток-шоупрайм-тайма, выходящего в эфир после 18-00", выиграл Андрей Малахов со своим шоу"Привет, Андрей!". Насвоей странице в Инстаграм шоумен упомянул созвездие Козерога и поздравил актера Константина Хабенского: онотметил любопытный факт, что родились они в один день, 11 января 1972 года.Хабенский стал лучшим актером телевизионногофильма/сериала. Награда досталась ему за киноленту "Троцкий". В телесериале Александра Котта и Константина Статского артистисполнил главную роль, ЛьваТроцкого.Церемонию посетили многие звезды отечественного телевидения. Среди них: Дмитрий Шепелев, Яна Поплавская, Дмитрий Губерниев и другие.