Названы победители российской национальной
телевизионной премии за высшие достижения в области телевизионных искусств
ТЭФИ. Ведущая программы Секрет на миллион на НТВ Лера Кудрявцева осталась
без награды.
Названы победители российской национальной
телевизионной премии за высшие достижения в области телевизионных искусств
"ТЭФИ". Ведущая программы "Секрет на миллион" на НТВ Лера Кудрявцева осталась
без награды.
Вручение наград ТЭФИ-2018 состоялось в Москве. Одним из сюрпризов
церемонии стал выбор победителя в номинациях "Развлекательное ток-шоу
прайм-тайма" и "Ведущий ток-шоу прайм-тайма". Объявила имя лучшего
телевизионного деятеля Лера Кудрявцева. Она тоже претендовала на одну из наград.
Для мероприятия знаменитость
выбрала стильный черный брючный костюм с белой блузой. Однако опытную ведущую
побила дерзкая звезда Рунета Анастасия
Ивлеева. На премию она не
приехала, поскольку проводит медовый месяц в Японии с мужем Алексеем
Узенюком (Элджей).
Познавательная программа украинского
производства о путешествиях "Орел и решка" победила в номинации "Развлекательная программа
"Образ жизни". Среди
самых известных ее ведущих — Андрей
Бедняков, Леся Никитюк, Регина Тодоренко и Анастасия Ивлеева.
В номинации "Ведущий развлекательного ток-шоу
прайм-тайма, выходящего в эфир после 18-00", выиграл Андрей Малахов со своим шоу
"Привет, Андрей!". На
своей странице в Инстаграм шоумен упомянул созвездие Козерога и поздравил актера Константина Хабенского: он
отметил любопытный факт, что родились они в один день, 11 января 1972 года.
Хабенский стал лучшим актером телевизионного
фильма/сериала. Награда досталась ему за киноленту "Троцкий". В телесериале Александра Котта и Константина Статского артист
исполнил главную роль, Льва
Троцкого.
Церемонию посетили многие звезды отечественного телевидения. Среди них: Дмитрий Шепелев, Яна Поплавская, Дмитрий Губерниев и другие.