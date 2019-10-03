Российская теннисистка Мария Шарапова не сможет выступить на турнире в австрийском Линце, который пройдет с 7 по 13 октября. Россиянка испытывает проблемы с плечом. Об этом сообщили организаторы соревнования в Twitter.

Российская теннисистка Мария Шарапова не сможет выступить на турнире в австрийском Линце, который пройдет с 7 по 13 октября. Россиянка испытывает проблемы с плечом. Об этом сообщили организаторы соревнования в Twitter."Печальные новости. Мария Шарапова снялась с турнира из-за проблем с плечом. Желаем ей как можно быстрее вернуться в строй", – говорится в сообщении.Ранее Шарапова собиралась выступить еще и на турнире в Люксембурге, который стартует 14 октября. Теперь ее участие на соревнованиях под вопросом.