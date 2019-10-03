Премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам российско-кубинских переговоров выступил с заявлением, касающимся экономики. По его словам, попытки давления на Россию и Кубу — безуспешны.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам российско-кубинских переговоров выступил с заявлением, касающимся экономики. По его словам, попытки давления на Россию и Кубу — безуспешны.Медведев отметил, что опыт Кубы на протяжении почти шести десятилетий противодействия эмбарго свидетельствует о том, что подобные попытки все равно ничего не достигнут, как не достигнут никакого успеха и попытки давления на Россию, сообщает "Интерфакс".Премьер-министр подчеркнул, что российско-кубинский диалог нравится далеко не всем. По словам Медведева, в последние месяцы ужесточилась экономическая блокада Кубы со стороны Америки. Налицо наблюдается стремление создать токсичную атмосферу вокруг экономического сотрудничества с Кубой, отпугнуть экономических инвесторов и, по сути, провести энергетическую блокаду острова.Дмитрий Медведев прибыл с визитом на Кубу в четверг, 3 октября. В рамках двухдневного визита у него запланированы встречи с председателем Государственного совета и Совета министров этой страны Мигелем Дияс-Канелем Бермудесом и с первым секретарем ЦК Компартии Кубы Раулем Кастро. По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних соглашений, коммерческих контрактов.