Дмитрий Медведев прибыл с визитом на Кубу, где проведет переговоры с руководством страны и посетит нефтяное месторождение Бока де Харуко. Медведев был на Кубе в 2008 и 2013 годах.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл с визитом на Кубу.В рамках своего двухдневного визита Медведев проведет переговоры с председателем Государственного совета и Совета министров этой страны Мигелем Дияс-Канелем Бермудесом и с первым секретарем ЦК Компартии Кубы Раулем Кастро.Как сообщает "Россия 24", стороны обсудят актуальные вопросы российско-кубинского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортной, культурно-гуманитарной и других областях. По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних соглашений, а также коммерческих контрактов.Также премьер-министр примет участие в запуске бурения скважины на месторождении "Бока де Харуко", посетит Гаванский университет, монумент Хосе Марти и Капитолий Гаваны.Медведев посещал Кубу в ноябре 2008 года, когда был президентом России, напоминает "Интерфакс". А в 2013 году он приезжал туда с рабочим визитом в статусе главы правительства. В ноябре прошлого года Дияс-Канель приезжал в Москву на переговоры с Путиным и Медведевым.