Злоумышленники, разбив стекло и открыв машину, вытолкали владельца из салона и уехали в неизвестном направлении. Ущерб составил более 700 тысяч рублей...

Полицейские Юго-Западного округа столицы задержали 40-летнего приезжего мужчину по подозрению в грабеже.В ОМВД России по Академическому району с заявлением о грабеже обратился 30-летний гражданин. Мужчина рассказал, что рано утром он находился на Профсоюзной улице в своем автомобиле марки «Киа Рио», когда к нему подошли неизвестные. Злоумышленники, разбив стекло и открыв машину, вытолкали его из салона и уехали в неизвестном направлении. Ущерб составил более 700 тысяч рублей.В результате патрулирования территории сотрудники патрульно-постовой службы полиции недалеко от места происшествия на дворовой территории обнаружили автомобиль потерпевшего, а позже задержали и подозреваемого.Следователем УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56