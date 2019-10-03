Суздаль не справляется с деньгами?

Министерство культуры России готово выделить Суздалю 13,5 млн долларов на благоустройство городского пространства. Однако мэрия не успевает осваивать приходящие субсидии.Под открытым небомГлаве администрации го­ро­да-музея Сергею Сахарову удалось успешно защитить подпроект под названием «Совершенствование инфраструктуры музея под открытым небом».Деньги на ремонтно-ре­став­ра­ционные работы в туристической столице области предоставит Новый банк развития БРИКС - международная финансовая организация, основанная в 2014 году Россией, Бразилией, Индией, Китаем и ЮАР.- Мы благоустроим центральные улицы города и основные туристические маршруты. Памятники градостроительства и архитектуры будут выглядеть ещё более привлекательно, особенно за счёт подсветки вечером и ночью. Обустроим водные объекты города, улучшим экологическую обстановку. Всё это позволит сформировать комфортную среду для туристов и жителей города, - рассказал Сергей Сахаров.Кроме Суздаля, деньги на благоустройство получат и другие исторические города России. Разрабатывать проектно-сметную документацию начнут после того, как муниципалитеты устранят все замечания, полученные от специалистов, а региональные власти подпишут необходимые соглашения с Министерством культуры России. Предполагают, что предварительные итоги проектирования предоставят общественности уже в марте-апреле 2020 года.Заставляют поторопитьсяНо пока одно министерство выделяет Суздалю огромную сумму, другое министерство пытается заставить руководство города-музея поторопиться и освоить уже выделенные деньги на реализацию другого проекта: необходимо привести в порядок центральную часть Суздаля в окрестностях Гостиного двора - так называемое Зарядье.По проекту «Суздальское Зарядье» нужно благоустроить сквер восточнее Торговых рядов и территорию между Гостиным Двором и рекой Каменкой, восстановить пешеходный мост через Каменку, организовать пешеходный маршрут по суздальским валам и рву, организовать прокат лодок, открыть городской культурный Центр и Штаб празднования 1000-летия Суздаля.Проект победил в 2018 году в одной из номинаций Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений, организованного Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Суздалю дали 50 млн рублей. Всё необходимое - разработать про­ект­но-смет­ную документацию, провести экс­пер­ти­зу и стро­и­тель­но-мон­таж­ные работы -должны выполнить до конца этого года.Победителем конкурса, который определял, кто же будет разрабатывать проектно-сметную документацию, признали компанию, которая готовила предпроектное предложение «Суздаль-Зарядье-Активация».Проектировщики, по данным мэрии Суздаля, затянули со сроками почти на 2 месяца и представили документацию не в июне, как требовалось, а в середине августа. В том числе это произошло из-за сложных согласований деталей проекта с органами охраны культурного наследия.Победителем конкурса среди исполнителей проекта «Зарядье» стала компания из Гаврилова Посада Ивановской области. Однако, по данным сайта Госзакупок, определение поставщика в части заключения контракта приостановили по требованию УФАС. Основание - 7 жалоб, поданных разными компаниями в Федеральную антимонопольную службу.В сентябре информация о том, что реализация проекта «Суздальского Зарядья» находится под угрозой, дошла до правительства России. Администрация области распространила сообщение, из которого следует, что обеспокоенный министр строительства и ЖКХ правительства РФ Владимир Якушев сначала высказал свои опасения вице-губернатору Владимирской области Александру Байеру, потом поручил взять вопрос на особый контроль своему заместителю Максиму Егорову, а потом даже послал во Владимирскую область разбираться в проблеме заместителя директора департамента ЖКХ Минстроя РФ Юлию Талалайкину.- Реализация проекта «Зарядье» в Суздале всё ещё находится на этапе разработки документации и согласования работ. Муниципальные власти изначально представили на конкурс концепцию, на реализацию которой требовалось денег в 3 раза больше призового фонда. Поэтому пришлось корректировать сам проект. Работа муниципалитета с документацией затянулась, и пока существует угроза срыва сроков выполнения проекта, - комментируют в областной администрации.