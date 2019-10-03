Подписание формулы Штайнмайера – один из шагов, направленных на урегулирование ситуации на востоке Украины. С таким заявлением выступил британский МИД.

Подписание формулы Штайнмайера – один из шагов, направленных на урегулирование ситуации на востоке Украины. С таким заявлением выступил британский МИД.В Лондоне подчеркнули, что приветствуют действия российских и украинских властей, нацеленных на достижение мира, передает "Россия 24".Ранее подписание формулы Штайнмайера по итогам встречи контактной группы в Минске положительно оценили в Германии, Франции, Белоруссии. Данная формула определяет механизм введения на Украине в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.Против подписания документа выступили лишь украинские националисты. Они устроили протесты в Киеве и Харькове.