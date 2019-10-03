В чемпионате России по мини-футболу (футзалу) стартовали матчи четвертого тура. Действующие обладатели высшего титула Суперлиги из Тюмени принимали дома новичков высшего дивизиона из Беркута. Хозяева выиграли с крупный счетом 8:1.

В чемпионате России по мини-футболу (футзалу) стартовали матчи четвертого тура. Действующие обладатели высшего титула Суперлиги из "Тюмени" принимали дома новичков высшего дивизиона из "Беркута". Хозяева выиграли с крупный счетом 8:1.Интересно, что новобранцы перед этим туром стояли в таблице выше чемпионов, не слишком удачно начавших новый сезон: у "Беркута" было 7 очков, а у тюменцев – 4. Но очная игра все расставила по своим местам.Еще в первом тайме сибиряки забили в ворота гостей пять мячей, после чего расслабились и пропустили гол престижа. Однако большего "беркуты" добиться не сумели, проиграв с разницей в 7 мячей. У "Тюмени" хет-трик на счету Крыкуна.