Об этом Александр Малышенко сообщил на своей странице ВКонтакте. Суд обязал Судогодскую ЦРБ и ОКБ наладить процесс электронной записи.

Александр Малышенко выиграл суд против департамента здравоохранения. Об этом он сообщил на своей странице ВКонтакте.Напомним, в областной клинической больнице по интернету. А врач в районной больнице не выдал ему электронное направление к узкому специалисту. В ходе судебных разбирательств выяснилось, что прежняя электронная система работала, но после замены компьютеров начались сбои. Согласно решению суда, Судогодская ЦРБ и ОКБ должны в течение месяца наладить процесс электронной записи. Главной целью Александра Малышенко, кстати многодетного отца, по его словам, было не найти крайних, а заставить работать систему как положено.