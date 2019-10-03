Популярный препарат от язвы желудка Зантак изымают из обращения в России вслед за другими европейскими странами. В составе лекарства, которое использовали десятилетиями, обнаружили канцероген, способный вызвать рак.

Популярный препарат от язвы желудка "Зантак" изымают из обращения в России вслед за другими европейскими странами. В составе лекарства, которое использовали десятилетиями, обнаружили канцероген, способный вызвать рак.Признанный опасным в Европе препарат "Ранитидин" пока легко найти на прилавках российских аптек. Фармацевты говорят, что лекарство популярное и безвредное. Про его запрет на западе большинство слышат впервые.Из пяти московских аптек журналистам "Ранитидин" продали в трех. Лекарство в свободной продаже, купить его можно без рецепта, цена доступная — от 20 до 60 рублей.Это лекарство по всему миру продавали десятки лет. Препарат эффективен при изжоге и болях в желудке. Однако в сентябре этого года ранитидин попал в черный список. Под запретом для его продажи рынки таких стран, как Германия, Финляндия, Канада, Италия, Португалия и Сингапур.Первыми препарат забраковали американские медики, выявив запредельный уровень диметилнитрозамина — примеси канцерогенов. Так называемый гепатотропный яд, опасно влияющий на печень и способный вызвать рак, обнаружили в сырье индийской фармацевтической компании. Saraca Laboratories Limited в Хайдарабаде — основной на планете поставщик компонентов для "Ранитидина". Основной, но не единственный."Тревогу забили американцы, а когда американцы бьют тревогу, надо всем включать голову. Они очень хитрые игроки на рынке", — считает Андрей Коржиков, хирург-онколог, заслуженный врач РФ.Российские онкологи убеждены, что поводов для паники нет. В стране препарат применяют с 70-х годов и пока без претензий. Но не отреагировать в Росздравнадзоре не могли. "Ранитидин" и "Зантак" — еще одно лекарство, содержащее индийские компоненты — начинают изымать из обращения."Росздравнадзор изымает только те серии препаратов, которые произведены из запрещенной фармацевтической субстанции. Все остальные препараты продолжают находиться в обращении и могут применяться пациентами", объясняет Алла Трапкова, временно исполняющая обязанности начальника управления организации государственного контроля качества медицинской продукции Росздравнадзора.Чтобы подтвердить или опровергнуть выводы зарубежных химиков, в российских лабораториях проводят свои исследования. Проверяют не только уже изъятые из обращения препараты, но и другие лекарства, содержащие индийские вещества. На это потребуется от месяца до полугода.