Столичная Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам приготовиться к зиме: сменить летние покрышки на зимние, залить в бачок незамерзающий стеклоочиститель. Так как, снег в Москве ожидается уже на следующей неделе.

Столичная Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам приготовиться к зиме: сменить летние покрышки на зимние, залить в бачок незамерзающий стеклоочиститель. Так как, снег в Москве ожидается уже на следующей неделе, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на ГИБДД.Между тем, главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова прогнозирует похолодание в столичном регионе уже к выходным. Так, в субботу столбик термометра остановится на отметке в 11 градусов по Цельсию, а в воскресенье упадет до 5 градусов. Не исключен мокрый снег, заявила синоптик в интервью агентству ТАСС.