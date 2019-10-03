В Волгодонске тлеющий мусорный полигон тушили более 20 дней. Сейчас остались незначительные очаги, их продолжают засыпать грунтом.

В Волгодонске тлеющий мусорный полигон тушили более 20 дней. Сейчас остались незначительные очаги, их продолжают засыпать грунтом.Для ликвидации тления использовали свыше 50 тысяч тонн грунта, сообщил "Дон-ТР" начальник местного управления ГО и ЧС Олег Растегаев. В некоторых местах твердые бытовые отходы тлели на глубине шести метров. Глава ведомства заверил, что сейчас продолжают засыпать оставшиеся незначительные очаги.Стоит отметить, объект в собственности частного лица. Муниципальные власти намерены через суд взыскать с предпринимателя причиненный ущерб. По предварительным подсчетам, это несколько миллионов рублей.