Армену Джигарханяну исполнилось 84 года. Его бывшая жена Виталина Цымбалюк-Романовская не имеет возможности лично поздравить актера. Но признается, что очень переживает за его судьбу.

Армену Джигарханяну исполнилось 84 года. Его бывшая жена Виталина Цымбалюк-Романовская не имеет возможности лично поздравить актера. Но признается, что очень переживает за его судьбу.Фотографии Армена Джигарханяна с похорон Марка Захарова ужаснули Виталину Цымбалюк-Романовскую. "Он выглядит очень плохо – постарел лет на 20 за эти два года, – едва скрывает слезы киевская пианистка. – Просто сравните его фотографии в Инстаграме 2 года назад и то, что вы видели. Мне кажется, что это ужасно. Мне кажется, что мы его потеряли. От этого грустно, потому что я 10 лет посвятила тому, чтобы он выглядел блестяще, и мне это удавалось"."Для человека его уровня, его масштаба – это ужасно", – сделала страшное заявления . – Она уверена, что актер лишен самостоятельной воли – его водят, показывают людям, а сам он сдает на глазах.За него пишут, за него говорят, и подставляют его фотографии очень кстати, где он плохо выглядит, на удивление. А лично его мы не слышали уже два года".Вид немощного актера у гроба Захарова потряс пианистку: "То, что я увидела, – это было позорно. Ну правда… Я расстроилась. Лично ко мне это не имеет отношения, я понимаю. Но понимаю и то, что это стыдно для Армена Борисовича, и я расстроилась", – цитирует бывшую жену артиста .Напомним, Армен Борисович был женат на Виталине Викторовне с 25 февраля 2016 года по 27 ноября 2017 года. Их громкий развод обсуждала вся страна, причем многие считали, будто оборотистая киевская пианистка обобрала актера, хотя многочисленные прокурорские проверки это не подтвердили.В сентябре 2019 года Армен Джигарханян сообщил, что воссоединился с Татьяной Власовой, специально вернувшейся из США, чтобы ухаживать за бывшим мужем. "Будем стареть вместе", – заявил артист.