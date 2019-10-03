Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала скандальную информацию об очередном шпионском скандале, который на этот раз разгорелся в Норвегии. Речь по ее словам, в очередной раз идет об антироссийской информационной кампании.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала скандальную информацию об очередном шпионском скандале, который на этот раз разгорелся в Норвегии. Речь по ее словам, в очередной раз идет об антироссийской информационной кампании.Норвежские журналисты напугали своих читателей странным заявлением о том, что по территории их страны якобы разгуливают некие российские спецназовцы. Одновременно с этим Москва, по уверениям все тех же СМИ, активно шпионит за Осло.Никаких реальных оснований под заявлениями подобного рода, разумеется, нет. "Мы шокированы той странной информационной активностью русофобской части – не знаю: возможно, лобби внутри Норвегии, возможно, лобби вне Норвегии, – но мы увидели очевидный результат в СМИ этого государства", – цитирует официального представителя Министерства иностранных дел России Марию Захарову."Были собраны в кучу все мыслимые и немыслимые как бы факты, призванные, очевидно, по замыслу их авторов, не оставить у норвежской общественности сомнений во враждебных намерениях России в отношении этого государства", – добавила она. При этом журналисты, заметила Мария Захарова, отошли от всех своих профессиональных норм.Перечислять каждый фейк и подробно объяснять, почему подобные заявления не имеют никакого отношения к действительности, Мария Захарова не стала. Пусть, отметила она, все это останется на совести авторов-сочинителей."Мы можем констатировать, что в Норвегии в последнее время проводится систематическая работа по насаждению образа врага в лице России. Это агрессивная информационная антироссийская политика", – заключила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.