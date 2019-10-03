На МКАД столкнулись три грузовые машины. В результате аварии пострадали два человека. В настоящее время движение транспорта приостановлено по четырем полосам из пяти.

На МКАД столкнулись три грузовые машины. В результате аварии пострадали два человека. В настоящее время движение транспорта приостановлено по четырем полосам из пяти.Инцидент произошел на внутренней стороне на 43-м километре МКАД. Одна из грузовых машин — бетономешалка, она опрокинулась набок с разливом топлива, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу столичного главка МЧС.Как сообщает ТАСС, два человека заблокированы в машинах. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, смывая разлившееся топливо.Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.