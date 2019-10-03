При личном досмотре у одного из задержанных был обнаружен и изъят сверток с наркотическим средством – героином...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Северное Медведково задержали двоих мужчин, подозреваемых в сбыте наркотического средства – героина.Во время патрулирования территории сотрудниками патрульно-постовой службы были остановлены двое граждан, по внешним признакам находящиеся в состоянии опьянения. Во время проверки документов сотрудники полиции обратили внимание, что мужчины сильно нервничают и на вопросы отвечают неохотно.При личном досмотре у одного из них был обнаружен и изъят сверток с веществом неизвестного происхождения.Согласно результатам исследования изъятое вещество является наркотическим средством – героином, общей массой более 140 граммов.Следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении второго – домашний арест.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29