Украинцы уже устали от бесконечных конфликтов и войны. Они хотят мира, стабильности и развития. Я считаю, что формула Штайнмайера взаимовыгодная. И прежде всего, она выгодна нам, украинцам. Потому что возвращает наши территории в юрисдикцию Украины, – заявил в прямом эфире программы 60 минут из Киева украинский политолог Глеб Ляшенко.

"Украинцы уже устали от бесконечных конфликтов и войны. Они хотят мира, стабильности и развития. Я считаю, что "формула Штайнмайера" взаимовыгодная. И прежде всего, она выгодна нам, украинцам. Потому что возвращает наши территории в юрисдикцию Украины", – заявил в прямом эфире программы "60 минут" из Киева украинский политолог Глеб Ляшенко."У нас действительно все чики-пики, хорошая погода, плюс 20 градусов, молодежь гуляет, девушки в коротких юбках. Но есть у нас определенная секта – 8%, которая никак не успокоится. Несколько сотен человек. Это все, кого смог собрать Петр Алексеевич", – отметил политолог, комментируя проходящие в Киеве акции протеста против "формулы Штайнмайера".Однако, пока ведущая Ольга Скабеева задавала вопрос, к Ляшенко подошли люди. Они не дали Глебу продолжить разговор, вырвав у него из рук телефон."Я бы на вашем месте не улыбался. Эти люди опасны. У вас нет свободы слова. Ваш соотечественник высказывает свою точку зрения. У него тут же вырвали камеру и микрофон", – обратился с возмущением ведущий Евгений Попов к украинским экспертам в студии.На Украине продолжаются акции протеста против подписания "формулы Штайнмайера". Нынешняя оппозиция — Порошенко и Тимошенко, а также националисты считают это предательством и капитуляцией. Планы нормализации отношений с Донбассом в их планы явно не входят. Особенно Порошенко, который поставил когда-то лично свою подпись под Минскими соглашениями, выполнение которых "формула Штайнмайера" и подразумевает.