Стоимость реставрации – почти два миллиона рублей.

Их проводит Владимиро-Суздальский музей-заповедник.Речь идет о восстановлении 5 дверей, 4 решеток и 4 крылец. Работы ведет «Владимирреставрация». Реставрацию планируется завершить до конца этого года.Работы, в частности по дверям, включают в себя замену разрушенных элементов, очистку и специальную обработку объектов. Стоимость реставрации – почти два миллиона рублей. Эти работы Владимиро-Суздальский музей-заповедник проводит за счет собственных средств, сообщает пресс-служба музея.