Вооруженный ножом мужчина, зарезавший четырех стражей порядка в полицейском участке в центре Парижа, был застрелен на месте преступления.

Вооруженный ножом мужчина, зарезавший четырех стражей порядка в полицейском участке в центре Парижа, был застрелен на месте преступления, сообщает BFMTV.По последним данным, подозреваемый 20 лет проработал в разведывательном управлении префектуры полиции на острове Сите и имел инвалидность — он был глухонемым.Жертвами злоумышленника, о мотивах которого пока ничего не сообщается, стали трое мужчин и одна женщина, еще одного человека доставили в госпиталь в тяжелом состоянии. Версия теракта не рассматривается, по предварительным данным, причиной стал бытовой конфликт.На место уже прибыл глава МВД Франции Кристоф Кастанер. В ближайшее время ожидается прибытие президента Эмманюэля Макрона.