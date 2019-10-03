Андрей Григорьев-Апполонов продолжает провоцировать слухи вокруг свой персоны. Не успели поклонники рыжего Иванушки отойти от новостей о скандальном разводе артиста и его интрижках с моделями, как назрел новый повод посплетничать.

Андрей Григорьев-Апполонов продолжает провоцировать слухи вокруг свой персоны. Не успели поклонники рыжего "Иванушки" отойти от новостей о скандальном разводе артиста и его интрижках с моделями, как назрел новый повод посплетничать.Выпав из семейного гнезда, звезда 90-х решил всецело отдаться творчеству и взялся за продюсирование дуэта мальчиков. Проект называется #AppolonovGang, а все его участники – родственники. Вокалист Сергей Григорьев-Апполонов – племянник "Иванушки", а второй участник группы – Андрей – много лет был женат на Юлии Григорьевой-Апполоновой (родной сестре своего тезки и крестного отца – Андрея Григорьева-Апполонова-старшего).В 2018 году молодые люди под покровительством знаменитого родственника создали совместный музыкальный проект и вместе переехали в Баден-Баден. Парни признаются – их союз был предрешен судьбой. Год назад они оба переживали серьезные потрясения в жизни – у Андрея погибла супруга, а Сергей решил покончить с прошлым, бросить стабильную работу и начать все с чистого листа. Общее дело сплотило ребят и подарило второе дыхание. Всего за год работы им удалось добиться немалых успехов – их треки завоевывают топ-чарты России, Чехии и Германии.На родине #AppolonovGang выступают не так часто, однако во время проведения Гран-при России Формулы 1 в Сочи – подопечные Рыжего дали сольный концерт в одном из местных ночных клубов. По словам очевидцев, молодые люди откровенно держались за руки, посвящали друг другу песни и даже во всеуслышание признались, что этим летом давали концерт на гей-параде в Берлине, где представляли Россию.Сам "наставник" наблюдал концерт из зала и, судя по его реакции, активно приветствовал происходящее на сцене. Кроме того, накануне концерта в одном из крупных федеральных изданий вышло интервью, где солисты молодого коллектива открыто высказывались на тему свободной любви и призывали всех "быть самими собой".Пока над репутацией семейства Григорьевых-Апполоновых сгущаются тучи, СМИ и поклонники Рыжего "Иванушки" недоумевают: неужели певец совсем разочаровался в женщинах? Или решил заработать, спродюсировав новых "татушек" в российском шоу-бизнесе? А может быть, это всего лишь месть бывшей жене?..