Алексей Долматов, более известный как рэпер Гуф, признался, что после скандального клипа Москва его отношения с Тимати оставляют желать лучшего. Артист рассказал об этом в Ютуб-шоу Осторожно, Собчак!.

Алексей Долматов, более известныйкак рэпер Гуф, признался, что после скандального клипа "Москва" его отношения сТимати оставляют желать лучшего. Артист рассказал об этом в "Ютуб"-шоу "Осторожно,Собчак!".Алексей Долматов не сталскрывать, что после появления ролика в Сети к нему стали относиться спрезрением. Люди на улице смотрят на него с неприязнью, а официанты свысока, у артистаперестали просить автографы.Рэпер Гуф отметил, чтотеперь не чувствует себя в безопасности. А он, к слову, передвигается безохраны.Долматов сообщил также,что отношения с рэпером Тимати испортились. "Мы теперь особо не общаемся, сднем рождения он меня не поздравил", – поделился Алексей, которому 23 сентябряисполнилось 40 лет.По словам , многие его знакомыеплохо отзывались о Тимати, однако он не обращал на это внимания. АлексейДолматов подчеркнул, что согласился участвовать в проекте из-за того, что был вдолгу перед коллегой. Ранее Тимати очень помог Гуфу, как именно артист выручил приятеля – неизвестно.Напомним, клип Гуфаи Тимати "Москва" всего за пару суток набрал рекордное количество дизлайков на "Ютуб"– около 1,2 миллиона. В песне столицу России называют городом, в котором не проводят гей-парады, а такжевстречаются строки: "В пятом поколении коренной москвич, не хожуна митинги, не втираю дичь". Через несколько дней после публикацииролик удалили, но его копии все еще можно найти в Сети. Интересно, что утверждает, что Тимати втянул его в этот проект практически обманом, нерассказав до конца о содержании композиции.