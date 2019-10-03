Алексей Долматов, более известный
как рэпер Гуф, признался, что после скандального клипа Москва его отношения с
Тимати оставляют желать лучшего. Артист рассказал об этом в Ютуб-шоу Осторожно,
Собчак!.
Алексей Долматов, более известный
как рэпер Гуф, признался, что после скандального клипа "Москва" его отношения с
Тимати оставляют желать лучшего. Артист рассказал об этом в "Ютуб"-шоу "Осторожно,
Собчак!".
Алексей Долматов не стал
скрывать, что после появления ролика в Сети к нему стали относиться с
презрением. Люди на улице смотрят на него с неприязнью, а официанты свысока, у артиста
перестали просить автографы.
Рэпер Гуф отметил, что
теперь не чувствует себя в безопасности. А он, к слову, передвигается без
охраны.
Долматов сообщил также,
что отношения с рэпером Тимати испортились. "Мы теперь особо не общаемся, с
днем рождения он меня не поздравил", – поделился Алексей, которому 23 сентября
исполнилось 40 лет.
По словам , многие его знакомые
плохо отзывались о Тимати, однако он не обращал на это внимания. Алексей
Долматов подчеркнул, что согласился участвовать в проекте из-за того, что был в
долгу перед коллегой. Ранее Тимати очень помог Гуфу, как именно артист выручил приятеля – неизвестно.
Напомним, клип Гуфа
и Тимати "Москва" всего за пару суток набрал рекордное количество дизлайков на "Ютуб"
– около 1,2 миллиона. В песне столицу России называют городом, в котором не проводят гей-парады, а также
встречаются строки: "В пятом поколении коренной москвич, не хожу
на митинги, не втираю дичь". Через несколько дней после публикации
ролик удалили, но его копии все еще можно найти в Сети. Интересно, что утверждает, что Тимати втянул его в этот проект практически обманом, не
рассказав до конца о содержании композиции.