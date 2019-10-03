Президент Украины Владимир Зеленский может страдать синдромом гиперактивности. Не исключено, что для снятия симптомов глава государства вынужден принимать сильнодействующие препараты, заявил политолог Александр Сосновский.

Президент Украины Владимир Зеленский может страдать синдромом гиперактивности. Не исключено, что для снятия симптомов глава государства вынужден принимать сильнодействующие препараты, заявил политолог Александр Сосновский.Синдромом гиперактивности страдают в основном дети, но бывает так, что человек вырастает с этим недугом, отметил эксперт. Такие люди не могут сконцентрироваться на одном деле и быстро переключаются, плохо усваивают информацию, а если воспринимают, то зачастую интерпретируют по-своему, напоминил Сосновский симптомы заболевания.По его словам, недуг можно лечить терапией или медикаментами. Порой таким людям рекомендуют сильнодействующие средства – галоперидол или марихуану, отметил эксперт.Он вспомнил о громком заявлении бывшего президента Петра Порошенко во время предвыборной гонки. Тогда политик намекнул, что его оппонент может принимать запрещенные вещества."Можно сделать определенную заочную диагностику выступлений Зеленского и прийти к выводу, что действительно, есть признаки того, что у него в определенной степени присутствует такой синдром", – сказал Сосновский в эфире ютуб-канала PolitWera.В таком случае может принимать сильнодействующие вещества, чтобы заглушить скачкообразное состояние, предположил политолог. Получается, что важные государственные решения принимает человек, находящийся не в самом адекватном состоянии, развивает мысль эксперт.Наблюдатели уже замечали странности в поведении президента Украины. Всегда находчивый и сообразительный Зеленский после вступления в должность президента стал выступать по бумажке. Бывшего комика как будто подменили, возмущаются эксперты.Странно себя вел украинский лидер и на одном из совещаний пару месяцев назад. постоянно озирался вокруг, пил много воды. То его лицо искажала гримаса паники, то он выглядел чрезмерно спокойным.