Прославленная фигуристка Татьяна Навка дала откровенное интервью Алле Довлатовой. Спортсменка наконец-то ответила на вопрос о беременности.

Прославленная фигуристка Татьяна Навка дала откровенное интервью Алле Довлатовой. Спортсменка наконец-то ответила на вопрос о беременности.Слухи о возможном пополнении в семье Татьяны Навки и Дмитрия Пескова пошли после того, как на роль спящей красавицы в ледовом шоу была назначена Алина Загитова. Некоторые подумали, что 44-летняя чемпионка уступила молодой спортсменке, так как сама находится в положении."Мне, конечно, приятно, что люди видят меня в роли 16-летней девушки, спящей красавицы. У меня в этой сказке другая добрая роль. Только не пытайте меня", – ошеломила россиян Навка. При этом подробности фигуристка раскрывать не стала: сохранила интригу для зрителей шоу.Продолжая отвечать на вопрос, спортсменка заявила, что не находится в положении. "Но если забеременею, то буду счастлива. Только сверху известно, что нас ждет", – удивила признанием она.Похоже, что Довлатову этот ответ не совсем удовлетворил: она решила развить тему. Ведущая "Русского радио" попыталась узнать, кого бы хотела Навка – мальчика или девочку. "Кого Бог даст" – уклончиво ответила спортсменка.Напомним, что у Татьяны Навки две дочери. Первую она родила в браке с Александром Жулиным, девочку назвали Сашей.В 2014-м фигуристка родила второго ребенка, Надю. Ее отцом является пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Пара официально зарегистрировала отношения в августа 2015 года.