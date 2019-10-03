Актриса погасила все долги. Федеральная служба судебных приставов отказалась от требований ограничить Анастасии Заворотнюк выезд за рубеж.

Актриса погасила все долги. Федеральнаяслужба судебных приставов отказалась от требований ограничить Анастасии Заворотнюквыезд за рубеж.В ноябре 2012 года звезда сериала "Моя прекрасная няня" заключилакредитный договор с ООО "Русский ипотечный банк" на сумму 435 тысяч долларов США.Деньги Анастасия Заворотнюк должна была отдать через год.По каким-то причинам к ноябрю 2013 года артистка с банком нерасплатилась. Организация обратилась в суд с требованием взыскать с актрисы выданныеранее средства, просроченные проценты, пени по просроченным процентам и пени по просроченному кредиту. Всего Анастасия Заворотнюк должна была доплатитьсумму, превышающую 50% кредита.В 2014 году произошел резкий курс доллара. Он вырос с 30 до 60рублей. Получившаяся сумма была для знаменитости неподъемной. Далее был суд,требования банка были удовлетворены частично.К 2017 году звезда сериала "Моя прекрасная няня" смоглавыплатить только восемь тысяч долларов. Заворотнюк предложила кредитной организацииземлю в Подмосковье. Банк отказался, так как участок принадлежал материактрисы. Анастасию пытались признать банкротом. Однако арбитраж отказал в арестеимущества знаменитости.К 2019 году удалось избавиться отдолга по кредиту. Осталось оплатить исполнительный сбор в сумме чуть более 37 тысячдолларов. Судебные приставы возбудили дополнительное производство, уже больнойна тот момент актрисе пытались ограничить выезд за рубеж. Представители подали встречный иск. В минувшем сентябре эпопея с кредитомзавершилась: звезда, которая по слухам, лечится от рака мозга, погасила все долги,сообщает .