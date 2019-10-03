Президент
США охарактеризовал Незалежную как одну из самых коррумпированных стран в мире.
Дональд Трамп принял решение заморозить военную помощь Киеву.
Президент
США охарактеризовал Незалежную как одну из самых коррумпированных стран в мире.
Дональд Трамп принял решение заморозить военную помощь Киеву.
Украина получила от США обидный плевок. Американский лидер заявил о своем намерении во время
совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте в
Вашингтоне. Дональд Трамп отметил, что заморозкой военных поставок Украине он
также стремился понудить Европу активнее содействовать ей.
Дональд Трамп уверен, что до прихода к
власти Владимира Зеленского, коррупция на Украине была больше, чем в какой-либо
другой стране, отмечает . По
словам главы Белого Дома, он принял решение о возобновлении помощи Киеву после
личной просьбы сенатора из республиканской партии Роба Портмана. Президент США
также заявил, что европейские страны обязаны поддерживать Украину в денежном
плане больше, чем Вашингтон.
Напомним, ранее Владимир Зеленский попал в
неловкое положение из-за переговоров с . Американский лидер опубликовал
стенограмму телефонного разговора с президентом Украины.
Как
писали "Дни.ру", 25 сентября Владимир Зеленский выступил с трибуны ООН в
Нью-Йорке. После выступления украинский лидер встретился с .
Переговоры президентов прошли на фоне громкого скандала с участием видного
члена Демократической партии, бывшего вице-президента США Джо Байдена.