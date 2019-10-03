Президент США охарактеризовал Незалежную как одну из самых коррумпированных стран в мире. Дональд Трамп принял решение заморозить военную помощь Киеву.

ПрезидентСША охарактеризовал Незалежную как одну из самых коррумпированных стран в мире.Дональд Трамп принял решение заморозить военную помощь Киеву.Украина получила от США обидный плевок. Американский лидер заявил о своем намерении во времясовместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте вВашингтоне. Дональд Трамп отметил, что заморозкой военных поставок Украине онтакже стремился понудить Европу активнее содействовать ей.Дональд Трамп уверен, что до прихода квласти Владимира Зеленского, коррупция на Украине была больше, чем в какой-либодругой стране, отмечает . Пословам главы Белого Дома, он принял решение о возобновлении помощи Киеву послеличной просьбы сенатора из республиканской партии Роба Портмана. Президент СШАтакже заявил, что европейские страны обязаны поддерживать Украину в денежномплане больше, чем Вашингтон.Напомним, ранее Владимир Зеленский попал внеловкое положение из-за переговоров с . Американский лидер опубликовалстенограмму телефонного разговора с президентом Украины.Какписали "Дни.ру", 25 сентября Владимир Зеленский выступил с трибуны ООН вНью-Йорке. После выступления украинский лидер встретился с .Переговоры президентов прошли на фоне громкого скандала с участием видногочлена Демократической партии, бывшего вице-президента США Джо Байдена.