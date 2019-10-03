Знаменитая певица Вера Брежнева посвятила длинное сообщение в социальных сетях слухам об изменах мужа Константина Меладзе. Исполнительница призналась, что анонимные источники, сообщившие об интрижках, открыли ей глаза.

Знаменитая певица Вера Брежнева посвятила длинное сообщение в социальных сетях слухам об изменах мужа Константина Меладзе. Исполнительница призналась, что анонимные источники, сообщившие об интрижках, открыли ей глаза.Артистка заявила, что просто восхищается способностями своего мужа. У нее не укладывается в голове, как у Меладзе хватает сил заниматься бизнесом, семьей, да еще и устраивать роман на стороне."Он успевает руководить офисом, курировать пять своих проектов, быть наставником в Голосе, писать песни, снимать клипы, выпускать релизы, утверждать весь контент ... и еще , по словам прессы – погуливать с Эрикой! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред)", – написала Брежнева. Судя по всему, певица скептически относится к слухам об изменах мужа.Пользователи Сети оценили подход Брежневой к столь неоднозначной ситуации. "Молодец Вера, всем нос утерла" – пишет один из комментаторов. "Как говориться, талантливый человек, талантлив во всем. На все время хватает", – шутит второй. "Главное, чтоб был тепло одет, когда погуливает", – отмечает третий."Товарищи ньюсмейкеры, спасибо, открыли глаза", – в шутку призналась Брежнева.Напомним, что слухи об изменах Меладзе начали распространять анонимные каналы в "Телеграм". Источники сообщили, что знаменитый продюсер якобы встречается с солисткой "ВИА Гры" Эрикой Герцег. Подтверждение информация, естественно, не получила.Размышлениями на этот счет поделился шоумен Рустам Солнцев. По его мнению, в отношениях пары настал кризис. "Она стала взрослой. Если не сказать, слишком взрослой. И Меладзе, видимо, потерял к ней интерес", – считает он.