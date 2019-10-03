Бывшая прима Большого театра провоцирует недоброжелателей. Анастасия
Волочкова, наверное, в сотый раз снялась обнаженной в ледяной купели.
Бывшая прима Большого театра провоцирует недоброжелателей. Анастасия
Волочкова, наверное, в сотый раз снялась обнаженной в ледяной купели.
Балерина обожает попариться в баньке, а после окунуться в
ледяную купель, которая установлена во дворе ее загородного дома. О своих
купаниях танцовщица обязательно отчитывается в личном "Инстаграм". Анастасия
Волочкова делает это так часто, что создается впечатление, что она не вылезает
из холодной воды.
И вот, сегодня, 3 октября, звезда вновь порадовала
подписчиков. Она покрасовалась в бочке полностью обнаженной. Анастасия Волочкова
прикрыла распаренные прелести банными вениками, в которые своими руками вплела желтые
кленовые листья, по словам танцовщицы, для красоты.
Подписчики, приглядевшись к звезде, пришли к выводу, что она
нетрезва. Анастасия Волочкова говорила как-то заторможено, с неоправданным
восторгом.
"Пьяная вишня 🍒 в купели (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Настюша опять приняла на
грудь", "А глазки то пьяненькие", "А вам не кажется , что у Насти язык заплетается? 🤔", "Все время
слегка поддатая", "Отморозилась
капитально Настенька", "Наська, дай бог тебе здоровья👆👍💐" "Не надо писать плохое про Анастаию🤪она просто с другой планеты..,😂", – писали подписчики Анастасии Волочковой.
Отметим, что видеозаписи, которые накануне вечером
опубликовала в "Сторис" танцовщица, косвенно подтверждают, что она была
навеселе. Артистка, сидя ночью на террасе у дома, снимала опустевший двор криво
держа камеру. Внимание привлекли лающие у соседей собаки.
Шумящих животных танцовщица сравнила с недоброжелателями, которые пишут про
нее гадости. Причем говорила звезда странно: хихикая и делая большие паузы
между словами.
"Вы знаете, мне очень многие люди напоминают этих… лающих
песиков. Но эти песики хоть добрые и хорошие, вот эти лающие псы (смеется) –
это конечно нечто. А вы знаете, куда я сейчас иду? Я, на самом деле, сейчас иду
в русскую баню. Для меня нету разницы в какое время дня идти, потому что это
образ моей жизни. Сейчас мы посмотрим, что там с паром, температурка, чики-пуки",
– говорила на видео.