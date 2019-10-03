Бывшая прима Большого театра провоцирует недоброжелателей. Анастасия Волочкова, наверное, в сотый раз снялась обнаженной в ледяной купели.

Бывшая прима Большого театра провоцирует недоброжелателей. АнастасияВолочкова, наверное, в сотый раз снялась обнаженной в ледяной купели.Балерина обожает попариться в баньке, а после окунуться вледяную купель, которая установлена во дворе ее загородного дома. О своихкупаниях танцовщица обязательно отчитывается в личном "Инстаграм". АнастасияВолочкова делает это так часто, что создается впечатление, что она не вылезаетиз холодной воды.И вот, сегодня, 3 октября, звезда вновь порадовалаподписчиков. Она покрасовалась в бочке полностью обнаженной. Анастасия Волочковаприкрыла распаренные прелести банными вениками, в которые своими руками вплела желтыекленовые листья, по словам танцовщицы, для красоты.Подписчики, приглядевшись к звезде, пришли к выводу, что онанетрезва. Анастасия Волочкова говорила как-то заторможено, с неоправданнымвосторгом."Пьяная вишня 🍒 в купели (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Настюша опять приняла нагрудь", "А глазки то пьяненькие", "А вам не кажется , что у Насти язык заплетается? 🤔", "Все времяслегка поддатая", "Отморозиласькапитально Настенька", "Наська, дай бог тебе здоровья👆👍💐" "Не надо писать плохое про Анастаию🤪она просто с другой планеты..,😂", – писали подписчики Анастасии Волочковой.Отметим, что видеозаписи, которые накануне вечеромопубликовала в "Сторис" танцовщица, косвенно подтверждают, что она быланавеселе. Артистка, сидя ночью на террасе у дома, снимала опустевший двор криводержа камеру. Внимание привлекли лающие у соседей собаки.Шумящих животных танцовщица сравнила с недоброжелателями, которые пишут пронее гадости. Причем говорила звезда странно: хихикая и делая большие паузымежду словами."Вы знаете, мне очень многие люди напоминают этих… лающихпесиков. Но эти песики хоть добрые и хорошие, вот эти лающие псы (смеется) –это конечно нечто. А вы знаете, куда я сейчас иду? Я, на самом деле, сейчас идув русскую баню. Для меня нету разницы в какое время дня идти, потому что этообраз моей жизни. Сейчас мы посмотрим, что там с паром, температурка, чики-пуки",– говорила на видео.