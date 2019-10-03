Арабские шейхи, нефтяные магнаты, газовые короли, владельцы супертанкеров и трубопроводов и ключевые политики внимательно слушали новости из Москвы, где проходит Российская энергетическая неделя. Откажется ли Россия от доллара, собирается ли страна вмешаться в новые американские выборы, а также что будет с транзитом газа через Украину?

Арабские шейхи, нефтяные магнаты, газовые короли, владельцы супертанкеров и трубопроводов и ключевые политики в среду, 2 октября, внимательно слушали новости из Москвы, где проходит "Российская энергетическая неделя". Это одна из главных мировых площадок, на которой обсуждают будущее углеводородов. Россия — второй после США крупнейший мировой производитель нефти и именно о взаимоотношениях этих двух стран сегодня больше всего спрашивали президента России Владимира Путина. Откажется ли Россия от доллара, собирается ли страна вмешаться в новые американские выборы, а также что будет с транзитом газа через Украину?Идея, что в 21 веке люди — новая нефть — на этом форуме не столь популярна. Возможно потому, что две недели назад мир чуть не потерял старую после разрушительной атаки дронов на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии, которая вмиг лишилась половины экспорта, пяти миллионов баррелей в день. Рынки лихорадило. Министр энергетики признал, что ПВО Королевства надо усиливать, на вопрос о том, российскими ли системами, ответил уклончиво. До сих пор нет и ясности, кто стоял за атаками, хотя США, конечно, для себя и за всех уже все решили сразу же после атаки. Владимир Путин прокомментировал корреспонденту NBC News Кира Симмонса ситуацию, согласно которой разведслужбы США уверены в ответственности Ирана за атаку:"Разведывательные службы США обслуживают внешнюю политику этой страны, но они пока не представили никаких доказательств. И мы разговаривали с руководством Саудовской Аравии, я лично разговаривал с наследным принцем, и я так понял своего собеседника, что и Саудовская Аравия стремится к тому, чтобы получить неопровержимые доказательства по поводу причастности той или иной страны к этим событиям. Но пока никто этих доказательств не представил. Давайте будем руководствоваться не эмоциями, а фактами".Но факты Вашингтон не интересуют, когда противоречат интересам США. Представители европейских энергокомпаний и российская сторона в который раз повторяют, что проект газопровода "Северный поток-2" исключительно коммерческий, но давление из-за океана все выше. На себе это сейчас в полной мере ощущает Дания, которая осталась последней из стран, которая не выдала разрешение на прокладку участка газопровода. Владимир Путин прокомментировал данную ситуацию:"Соединенные Штаты, к сожалению, всегда были против нашего энергетического сотрудничества с Европой. И когда еще в 60-е годы мы реализовывали вместе с Германией известный проект "трубы в обмен на газ" и были построены первые энергетические маршруты из Советского союза в Германию, уже тогда, в то время, в 60-е годы прошлого века Соединенные Штаты пытались сорвать этот проект. Сорвать — это первое. Второе, вот напротив сидит бывший канцлер Германии господин Шредер, он знает, что при строительстве первой ветки, первого проекта "Северный поток-1" было все то же самое, что и сейчас. Соединенные Штаты были категорически против, мобилизовали все силы в Европе и в самой Германии, чтобы этот проект не был реализован. Мы это сделали и сейчас все счастливы от того, что это так надежно, стабильно работает. Здесь говорили про Данию. Это маленькая страна, она подвергается сильному давлению. Это от нее зависит, сможет она проявить свою независимость и показать, что она обладает суверенитетом или нет. Если нет, есть другие маршруты. Это будет дороже и немножко нас отодвинет. Но проект, я думаю, будет все равно реализован".Мешали и другому российкому проекту газопровода "Сила Сибири" в Китай, вбрасывая информацию, что, дескать, России он не выгоден. Но в итоге реальный экономический интерес со стороны обеих стран взял верх, и запуск планируют уже в этом году. Обсуждают и новый маршрут.В конечном итоге действия США вредят самим штатам, поскольку из-за новых угроз санкций многие страны во взаиморасчетах отказываются от доллара. Владимир Путин высказался по данному поводу:"Доллар пользовался очень большим доверием во всем мире. Это почти единственная была универсальная валюта мировая. Зачем-то Соединенные Штаты начали использовать долларовые расчеты как инструмент политической борьбы, вводить ограничения на использование долларов, своим руками начали пилить сук, на котором сидят. Скоро они грохнутся. Ведь посмотрите, это не мои данные, а данные мировых международных организаций. И золотовалютные резервы стран мира сокращаются в долларовом выражении, доллар сокращается как резервная валюта во многих государствах мира, в том числе в странах-союзниках США. И расчеты в долларах в мировой торговле падают. Было 50 с лишним процентов, сейчас 45. Падение происходит. Иран ограничивают в долларовых расчетах, на Россию вводят какие-то ограничения, на другие страны. Это подрывает доверие к доллару. Неужели это непонятно, что своими руками уничтожают доллар? Мы, кстати говоря, никогда не ставили перед собой задачу уйти от доллара как от платежного инструмента".Россия и США — ведущие энергетические державы, а потому плачевное состояние отношений между странами, конечно, волнует всех. И, конечно, тему пресловутого вмешательства в выборы не могли не затронуть. Так и в мировой энергетике объявился спецпрокурор Роберт Мюллер."Роберт Мюллер сказал, что Россия пыталась вмешаться в американские выборы и будет пытаться сделать это и во время новой предвыборной компании", — заявил корреспондент NBC News Кир Симмонс. На это Владимир Путин ответил:"Хайли лайкли", мы это уже слышали. Значит, он не нашел никаких доказательств нашего сговора с Трампом в прежние времена, но высказал опасения, что мы можем это сделать в будущем. Это смешно. Ну или было бы так смешно, если бы не было так грустно. Потому что все, что мы видим сейчас во внутриполитической сфере США, разрушает российско-американские отношения. И я уверен, идет во вред самим Соединенным Штатам".Кир Симмонс отметил: "Россия пытается осуществить вмешательства в выборы США, запланированные на 2020 год, как утверждает Мюллер". На это российский лидер пошутил:"По секрету вам скажу — да, обязательно будем это делать. Чтобы окончательно развеселить вас там как следует. Только вы никому не говорите, ладно?".Затем Путин добавил, но уже серьезно:"Вы знаете, у нас своих проблем хватает, мы занимаемся решением внутренних проблем, и, прежде всего, нацелены на это. Какие там выборы будут — нас это совсем не интересует. Мы будем работать с любым партнером, с любым президентом, которого изберет американский народ".Кир Симонс припомнил Путин интервью Financial Times, в котором российский лидер "спрогнозировал" конец либеральной демократии. Глава государства прокомментировал:"Это неправильная, очень вольная интерпретация того, что я сказал. Я сказал в интервью Financial Times, что либеральная модель не имеет права на доминирование и не имеет права считать, что она единственно верная в мире, что мир гораздо разнообразнее, он развивается комплексно. И нельзя навязывать одну модель как единственно верную всем, без разбора — вот я о чем говорил. Возьмите некоторые страны Европы, почему там все время говорят о миграционном кризисе? Это же результат работы либеральной модели — перебор во всем. Давайте лучше деньги вложите в развивающиеся экономики, прекратите воспроизводить там нищету постоянно. Либеральная модель не дает возможность прекратить этот поток. Пожалуйста, кушать подано — недовольство местного населения, рост крайних взглядов, правых движений — вот я о чем говорил. И я остаюсь при этой точке зрения".В США об отношениях Путина и Трампа без преувеличения слагают легенды. Сначала президента США называли агентом Москвы, но доказательств ноль и теперь говорят, что американский президент чуть ли не лучший друг российского лидера."Находясь в такой близости к президенту Трампу, вы оказались вовлеченными в политические битвы в США", — заявил Кир Симмонс."Эти все скандалы внутри США возникли до того, как мы познакомились с Трампом, какая же здесь близость? Никакой близости не было. Но сейчас мы видим другое. Мы видим, что происходит в самих Штатах. Уже используются любые поводы для атаки на президента Трампа. Теперь, значит, это Украина и связанные с ней разборки в плане отношений с Украиной и с президентом Зеленским. Мы здесь при чем?", — прокомментировал Владимир Путин.Телефонный разговор Трампа и Зеленкского дорого обошелся обоим. И даже беспрецедентный шаг — публикация секретной стенограммы той беседы не помогла. Пожалуй, все стало еще хуже. Американский ведущий спросил, а что будет, если опубликуют разговор Трампа и Путина? Российский лидер отметил:"Прежняя моя жизнь приучила меня к тому, что любой мой разговор может быть опубликован. Уверяю вас, там нет ничего, что компрометировало президента Трампа. Вот пытаются начать или уже начали процедуру импичмента. Из того, что мы знаем, я вообще не вижу ничего компрометирующего. Президент Трамп обратился к своему коллеге, я сейчас перехожу к вашему вопросу, с просьбой расследовать возможные коррупционные сделки бывших сотрудников администрации. Ну, в принципе, так обязан был бы поступить любой руководитель государства. Все должны знать, во всяком случае в Штатах имеют право люди знать, были ли какие-то коррупционные там ситуации созданы или нет сотрудниками бывшей администрации. Чего здесь такого?".Зеленского вмиг затянуло в американский внутриполитический вихрь, как до этого всю Украину — в американскую орбиту. Итоги плачевны:"Что же касается господина Зеленского, да, перед ним большие вызовы, я не скрою. Страна оказалась в очень тяжелом состоянии. Украина, когда находилась вместе с Россией в составе Советского Союза, была высокотехнологичной промышленной республикой. Она утратила статус промышленно развитого государства. Я даже не знаю, что там осталось — судостроения нет, авиации нет, ракетостроение практически закончило свое существование, мы там еще последние пуски осуществляем украинских ракет или уже закончили, не помню. Это тяжелое наследие. И, конечно, Зеленскому предстоит многое решить. Но, прежде всего, конечно, нужно решить вопрос с тем, как будут развиваться отношения Украины с Донбассом", — заявил Владимир Путин.Украину вообще на энергетической неделе обсуждали особо. Ведь страна обеспечивает транзит российского газа в Европу, но Киев уже многократно подтверждал свою слабую договороспособность. С подписанием соглашений постоянно возникают какие-то проблемы. Российский лидер отметил:"Украина пытается имплементировать энергетическое законодательство Европы. И если она сможет это сделать до окончания года (то, что я сейчас скажу — важная информация, может быть она звучит публично впервые), мы готовы будем работать в рамках европейского законодательства и подпишем договор на транзит с Украиной в соответствии с европейским законодательством. Если она не сможет этого сделать, что вполне вероятно, тогда мы просто готовы продлить на какое-то время, скажем на год, существующий контракт на прокачку".О возобновляемых источниках энергии на форуме, конечно, тоже говорили. В Ставрополе, Ростове и Мурманске построят ветропарки. Но пока, считают эксперты, в ближайшие 25 лет замене нефти в мире не будет. Девочка из Швеции, экологическая активистка Грета Тумберг, выступавшая в кулуарах ООН, считает это провалом нынешнего поколения. Ее заявления растиражировали все либеральные СМИ. Но у Владимира Путина свое мнение на этот счет:"Я не разделяю общих восторгов по поводу выступления Греты Тумберг. Когда детей и подростков кто-то использует в своих интересах, это достойно только осуждения. Особенно плохо, когда на этом еще кто-то пытается зарабатывать. Я не утверждаю, что это тот самый случай, но внимательно нужно следить за этим. Ведь никто Грете не объяснил, что современный мир сложен, многообразен, быстро развивается, и люди в Африке, либо во многих азиатских странах хотя жить на таком же уровне достатка как и в Швеции. А как это сделать? Заставить их использовать сегодня энергию солнца, которой в Африке достаточно? Кто-нибудь объяснил, что это стоит? На сегодняшний день это доступная технология для развивающихся экономик, развивающихся стран. Объясните им, что они должны прозябать в нищете лет 20-30, и их дети будут в нищете, объясните им. Я уверен, что Грета — добрая девочка и искренняя очень, но взрослые должны сделать все, чтобы не заводить подростков и детей в какие-то крайние ситуации, должны оградить их от излишних эмоций, которые могут разрушать личность, вот я о чем хочу сказать".На полях энергетической недели Президент провел ряд переговоров, в том числе сегодня он встретился с бывшим канцлером германии Герхардом Шредером. Благодаря тому, что эти два лидера когда-то нашли общий язык, сегодня все уже обсуждают достройку "Северного потока-2".