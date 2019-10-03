Жители областного центра против застройки зелёных зон

Во Владимире прошла серия одиночных пикетов возле мэрии. Уличные акции протеста совпали с утверждением изменений в генплан областной столицы депутатами горсовета.Пикетчики обвинили депутатов в том, что в документе территорию возле парка «Дружба» частично выделили под строительство жилых домов. Владимирские экологи призывали чиновников не голосовать за проект, сохранить парки и «пощадить детей».Возможны ли поправки?На заседании горсовета активистам предоставили слово. Они попросили депутатов не спешить и доработать генплан. Однако представители прокуратуры и юридической службы мэрии возразили: принятие генплана - особая процедура, при которой возможны только технические поправки.В итоге горсовет принял скорректированный генеральный план столицы области. За то, чтобы утвердить документ, проголосовал 21 депутат. Против были четверо. Один народный избранник воздержался от голосования.По прогнозам статистиков, население Владимира в ближайшем будущем увеличится на 18 тысяч человек за счёт мигрантов, но территория самой областной столицы останется прежней.Застройку около лесопарка «Дружба» сократили на 30%, часть территории передали под места общего пользования. Кроме того, от Южного объезда к Московскому шоссе пойдёт новая дорога прямо через парк, но её сдвинули чуть западнее.В этом генплане увеличили охранную зону у храма Покрова на Нерли, отменили застройку территории бывшего завода Точмаш и Военного городка.Острая необходимость?Общественность и архитектурное сообщество города Владимира около года сопротивлялись идее заказчиков и разработчиков генплана застройки зелёных зон.На заседании горсовета акцентировать внимание на «парковой» теме начал главный архитектор столицы области Андрей Быков. Необходимость застраивать жилыми домами часть парка «Дружба» он объяснил градостроительной целесообразностью:- Есть некоторые требования к формированию улиц городского значения, к развитию этих территорий. Предлагалось сохранить этот участок под возможную застройку, завершить Нижнюю Дуброву какими-то акцентами, создать там разворотную площадку общественного транспорта. Дорогу, которую ранее предполагалось пустить по «Дружбе» с выходом к аэропорту, предполагают теперь пустить в сторону Южного обхода с выходом к Юрьевцу. На этой территории происходит развитие инженерной инфраструктуры, застройщики строят магистральные сети, без которых невозможно развивать район. Территорию парка и лесопарка мы не трогаем.Главный архитектор Владимира пояснил и судьбу 4-х гектаров бывших садов на перекрёстке улицы Мира и Октябрьского проспекта. Андрей Быков заверил, что мэрия не оставляет идею создать полноценную парковую зону в окрестностях «белого дома». Но окончательно решать, что делать на этом «треугольнике» - парковки, туалеты, рестораны или же оставить там деревья -нужно не путём «кулуарного проектирования», а методом общественного обсуждения. По мнению Андрея Быкова, объекты обслуживания в будущем парке неизбежно понадобятся, поэтому в генплане общественно-деловую зону убирать нельзя.