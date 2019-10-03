Торжественное мероприятие состоялось в общественной организации "Милосердие и порядок". На праздник приехали педагоги из всех районов Владимирской области.

Торжественное мероприятие состоялось в общественной организации "Милосердие и порядок", председателем которой является депутат Госдумы Григорий Аникеев. На праздник приехали педагоги из всех районов Владимирской области.Свой профессиональный праздник отмечают учителя, воспитатели и работники образовательных учреждений региона. Теплые слова, искренние пожелания, улыбки и творческие подарки - всё для любимых педагогов. Для Светланы Харламовой Ставровская школа - второй дом. Здесь она работает уже 28 лет. Педагогом решила стать еще в первом классе, но с предметом определилась позже - когда в школе началась химия. День учителя для нее - особый праздник.Светлана Харламова, учитель химии МБОУ Ставровская СОШ Собинского района: "День учителя - это праздник, настоящий праздник. Начиная с того, как дети нам готовят его. Это и праздничные перемены, это и украшенные плакатами классы, и фойе школы, но самое интересное то, что мы выезжаем сюда... Я точно знаю, что в эмоциональном плане я получу несказанное удовольствие, побывав здесь."В торжественной обстановке лучшие из лучших были награждены благодарственными письмами от депутата Госдумы, председателя общественной организации "Милосердие и порядок" Григория Аникеева. Общественная организация "Милосердие и порядок" уже второе десятилетие совместно с педагогами реализует проекты, направленные на развитие и воспитание подрастающего поколения. В тесном сотрудничестве с учителями проводятся познавательные, развивающие и творческие мероприятия областного уровня, уделяется большое внимание организации активного и полезного досуга молодежи, детского спорта.Елена Грахольская, старший воспитатель детского сада №1 "Петушок".г. Петушки: "С организацией "Милосердие и порядок" мы работаем больше четырех лет. В данной организации наши дети участвуют во множестве различных конкурсов... В 2019 году ребята участвовали в конкурсе "Русская краса", и в этом конкурсе нам повезло. Они стали финалистами этого конкурса и заняли первое место."Татьяна Максимова, заместитель директора по учебно-методической работе МБОУ "Симская СОШ" (Юрьев-Польский район): "Григорий Викторович Аникеев вносит большой вклад в нравственно-патриотическое воспитание молодежи... Мы уже на протяжении семи лет сотрудничаем с организацией "Милосердие и порядок". Школьникам очень нравится здесь участвовать."Вечер получился душевным. Все гости получили получили заряд позитивных эмоций и памятные подарки. Ровно через год педагоги региона вновь соберутся в уютном зале общественной организации "Милосердие и порядок".Анастасия Сахарова, Максим Котов. "Вести-Владимир"