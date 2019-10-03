Жажда знать максимум о звездах просто неистребима: хочется быть в курсе где, кто и с кем был, что надел, у кого с кем роман, куда поехал отдыхать и сколько потратил. Сегодня попробуем хайпануть и разобрать квартиру Насти Ивлеевой и ее мужа Элджея (или Элджея и его супруги Насти Ивлеевой, хотя мы все в курсе, кто у вас в семье главный) и попробуем разобраться, снимает эта звездная чета или все же купила себе собственные квадратные метры.

Жажда знать максимум о звездах просто неистребима: хочется быть в курсе где, кто и с кем был, что надел, у кого с кем роман, куда поехал отдыхать и сколько потратил. Сегодня попробуем хайпануть и разобрать квартиру Насти Ивлеевой и ее мужа Элджея (или Элджея и его супруги Насти Ивлеевой, хотя мы все в курсе, кто у вас в семье главный) и попробуем разобраться, снимает эта звездная чета или все же купила себе собственные квадратные метры.За совершенно обычной стальной дверью с шильдиком 707 скрывается стометровая квартира с двумя гардеробными, двумя санузлами, двумя каминами, одним кабинетом и огромной гостиной. В таких примечательных условиях обитает звездная пара. Коридор выложен квадратным керамогранитом под бетон, стены окрашены в серый, а акцентная стена выложена недорогой имитацией клинкера. Из мебели – огромный зеркальный шкаф и пару недорогих шведских комода, но самое примечательное – большая картина-шарж обитателей квартиры. Все достаточно скромно и со вкусом. По левую руку от входа – небольшой открытый гардероб, в котором самое интересное выложено как на витрине: оранжевые коробки от Louis Vuitton, кроссовки Gucci за 98 000 рублей и лимитированные Uptempo за 115 000.Далее по узкому проходу идем в огромную кухню-гостиную, по пути спотыкаемся об огромный рейл с вещами, которые не влезли в гардеробные. В кухонной зоне стоит большой холодильник side-by-side, стоимостью около 100 000 рублей и огромная черная кухня с островом, лаковыми шпонированными фасадами и немецкой купольной вытяжкой. Мебель зоны кухни выглядит добротно и может принадлежать российском элитным мебельным брендам, стоимость этой кухни явно не менее миллиона рублей.Рядом расположился обеденный стол с каменной столешницей на 6 персон с мягкими текстильными стульями, над столом реплика известной итальянской люстры и непримечательная картина с красными маками. Пожалуй, главным героем обеденной группы станет штатив для вливаний, или по-простому – стойка для капельницы, которая обосновалась возле стола. Язвить по этому поводу не будем, но очень хочется узнать, кого же откачивали на днях?Продолжают тему гостиной два кожаных белых дивана и журнальный столик-сундук из кожи под крокодила. Напротив диванов – ТВ-группа с огромным телевизором, саунд-баром, беспроводной колонкой, плейстейшеном, телескопом и сваленными коробками от всех крутых девайсов.Напротив гостевого туалета с модной глянцевой дверью инвизибл – небольшой тамбур с двумя дверьми: правая ведет в светлую ванную с огромной угловой ванной, левая – во второй гардероб. Между дверей расположился мраморный портал камина, заставленный свечами.В приватной части квартиры, которая отделана еще одним тамбуром, находятся кабинет и спальня звездных хозяев. Кабинет продолжил тему, заданной коридором, и стены выложены имитацией клинкерного кирпича. Помимо белого рабочего стола, в кабинете опять стоят несколько рейлов, заваленных одеждой. В светлой спальне устричного цвета, с опускным потолком, молдингами на стенах в английском стиле, еще одним камином со свечами и полотном, напоминающее работу Поллока, расположилась супружеская кровать, обтянутая бежевой кожей. Коричневые глянцевые прикроватные тумбочки и ультрамодное зеркало в пол дополняют интерьер супружеской спальни.Осмотрев квартиру можно однозначно сделать вывод, что изначально она строилась для сдачи: немного неудобная планировка, много странных зон и белых пятен, дорогое оснащение, хорошая мебель и предметы искусства, которые могут понравиться всем. Шведская дешевая мебель, повсеместные рейлы с одеждой и бесконечные коробки, принесенные с собой хозяевами, говорит о том, что эта квартира выполняет роль перевалочного пункта, хоть дорого, стильного, но временного.