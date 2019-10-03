Житель Ставрополья может стать первым человеком в России, который получит штраф за курение на балконе. Причиной тому послужил возникший пожар.

Житель Ставрополья может стать первым человеком в России, который получит штраф за курение на балконе. Причиной тому послужил возникший пожар.Возгорание произошло утром 3 октября в одном из домов города Изобильный. Площадь пожара составила 0,5 квадратных метра. Причина возникновения пламени — неосторожность при курении, сообщается на официальной странице "ВКонтакте" ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.Обвиняемому грозит административная ответственность в соответствии с действующим законодательством. Это связано с нововведениями, вступившими в силу 1 октября. В соответствии с новыми правилами, запрещается использование открытого огня на балконах, лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц.