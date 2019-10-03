Мисс Москва-2015 Оксана Воеводина потребовала от бывшего супруга – экс-короля Малайзии – астрономическую компенсацию за развод.

"Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина потребовала от бывшего супруга – экс-короля Малайзии – "астрономическую" компенсацию за развод.О столь крупной сумме рассказали при Малайзийском дворе. Окружение султана Келантана Мухаммада V было возмущено подобными требованиями. Девушка действительно хочет обзавестись нереально дорогой недвижимостью, общая сумма которой равняется приблизительно 736 миллионам рублей.Анонимные источники сообщили, что список якобы необходимого состоит из квартиры в Москве, стоимость которой составляет более одного миллиона фунтов стерлингов (96 миллионов рублей по нынешнему курса), а также дома в столице Британии (8 миллионов фунтов стерлингов или 640 миллионов рублей).Кроме того, Воеводина потребовала от монаршей особы 24 тысячи фунтов стерлингов (1,9 миллиона рублей) в месяц. Модель утверждает, что эти деньги пойдут на содержание их общего чада – юного Леона.Впрочем, сам экс-король в этом не особо уверен. Кроме того, он также был возмущен предъявленным ему списком. Мужчина рассказал журналистам, что не располагает такими средствами.За кого она меня принимает… за Билла Гейтса?" – слова Мухаммада V телеканал "Царьград". Экс-король даже поинтересовался, уж не собирается ли его сын поступать в Итонский колледж в следующем году.Ранее Оксана Воеводина уже сделала к своему бывшему супругу. Она призвала венценосную особу вспомнить о том факте, что у него имеется ребенок, которому необходимо общение с отцом. Также девушка заявляла о готовности пройти ДНК-тест, но по какой-то причине изменила свое решение.