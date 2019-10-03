Ведущая программы Жить здорово! на Первом
канале взбесила интернет-обывателей новым заявлением. Теледоктор Елена Малышева сказала, что необходимо увеличить пенсионный возраст для женщин до 67 лет.
Ведущая программы "Жить здорово!" на Первом
канале взбесила интернет-обывателей новым заявлением. Теледоктор Елена Малышева сказала, что необходимо увеличить пенсионный возраст для женщин до 67 лет.
Знаменитость считает, что
в России люди живут долго, а работают мало. В нашей стране возраст выхода
на пенсию с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 для мужчин. Елена Малышева
считает это недостаточным.
"Продолжительность жизни
людей увеличилась на 30-40 лет. И сегодня, когда в 55 лет женщина выходит на
пенсию, совершенно очевидно, что еще 30-40 лет она проживет не работая, и с этим
что-то надо делать", – говорит звезда программы "Жить здорово!".
По мнению теледоктора
государство должно немедленно увеличить пенсионный возраст до 67 лет. Также Елена
Малышева предложила создать клубы для пожилых людей, чтобы они меньше обращались
в больницы.
Неосторожные слова
знаменитости разозли интернет-обывателей. В соцсети "Твиттер" сравнили с фашистским доктором Йозефом Менгеле, который проводил жестокие опыты на узниках
концлагеря Освенцим во время Второй мировой войны.
"Веселый доктор Менгеле(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)
",
"А она вообще КТО??? Чтобы решать, как жить
населению огромной страны? Она что-нибудь тяжелее карандаша в руках-то держала?
Не все же менеджеры-программисты, кто-то тяжести таскает, с химией работает!
Если она врач, пусть на приеме посидит с больными, что-нибудь с этим поделает!",
"Она работать хоть раз пробовала,
про цвет говна с экрана ****, не на заводах
материальные ценности производить", "Малышеву
к психиатру , но до этого поводить ее по всем кладбищам , пусть посчитает
сколько лет жили люди", "Просто
проплаченная беспринципная безмозглая дура. На остальное плевать. Бабло не
пахнет", "Плюньте этой обезьяне
проплаченной кто нибудь в лицо! Заранее благодарю!" – распекают пользователи Сети Елену Малышеву.