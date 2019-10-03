Ведущая программы Жить здорово! на Первом канале взбесила интернет-обывателей новым заявлением. Теледоктор Елена Малышева сказала, что необходимо увеличить пенсионный возраст для женщин до 67 лет.

Ведущая программы "Жить здорово!" на Первомканале взбесила интернет-обывателей новым заявлением. Теледоктор Елена Малышева сказала, что необходимо увеличить пенсионный возраст для женщин до 67 лет.Знаменитость считает, чтов России люди живут долго, а работают мало. В нашей стране возраст выходана пенсию с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 для мужчин. Елена Малышевасчитает это недостаточным."Продолжительность жизнилюдей увеличилась на 30-40 лет. И сегодня, когда в 55 лет женщина выходит напенсию, совершенно очевидно, что еще 30-40 лет она проживет не работая, и с этимчто-то надо делать", – говорит звезда программы "Жить здорово!".По мнению теледокторагосударство должно немедленно увеличить пенсионный возраст до 67 лет. Также ЕленаМалышева предложила создать клубы для пожилых людей, чтобы они меньше обращалисьв больницы.Неосторожные словазнаменитости разозли интернет-обывателей. В соцсети "Твиттер" сравнили с фашистским доктором Йозефом Менгеле, который проводил жестокие опыты на узникахконцлагеря Освенцим во время Второй мировой войны."Веселый доктор Менгеле(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)","А она вообще КТО??? Чтобы решать, как житьнаселению огромной страны? Она что-нибудь тяжелее карандаша в руках-то держала?Не все же менеджеры-программисты, кто-то тяжести таскает, с химией работает!Если она врач, пусть на приеме посидит с больными, что-нибудь с этим поделает!","Она работать хоть раз пробовала,про цвет говна с экрана ****, не на заводахматериальные ценности производить", "Малышевук психиатру , но до этого поводить ее по всем кладбищам , пусть посчитаетсколько лет жили люди", "Простопроплаченная беспринципная безмозглая дура. На остальное плевать. Бабло непахнет", "Плюньте этой обезьянепроплаченной кто нибудь в лицо! Заранее благодарю!" – распекают пользователи Сети Елену Малышеву.